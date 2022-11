Comunicado de prensa de Business Wire: IDE Technologies

IDE Technologies, líder mundial en soluciones de desalinización y tratamiento de agua, anunció hoy que se le adjudicó la licitación para financiar, diseñar y construir la séptima planta desalinizadora de Israel en la región de Galilea Occidental, que será la primera planta construida en la parte norte de Israel. La planta, una vez en funcionamiento, producirá 100 millones de metros cúbicos de agua desalinizada al año, mejorando la confiabilidad del suministro de agua de Israel a Haifa, las regiones de Galilea Occidental y la Alta Galilea.

La planta desalinizadora de Galilea Occidental, que se llamará Birkat Miriam, se unirá a las otras plantas desalinizadoras a gran escala de Israel que están en funcionamiento (Ashkelon, Ashdod, Palmachim, Hadera y Sorek 1) mientras IDE construye también Sorek 2. Estas plantas desalinizadoras forman parte de un esfuerzo gubernamental por aumentar la cantidad de agua desalinizada en los recursos hídricos globales del país. Con la aportación de agua de la planta de Galilea Occidental, la producción total de las plantas desalinizadoras de Israel ascenderá a casi 900 millones de metros cúbicos al año. Esta agua representa el 85-90 % del consumo de agua doméstica e industrial.

Este nuevo proyecto representa la segunda vez en dos años que IDE consigue una licitación para construir una planta desalinizadora en Israel. En 2020, IDE se adjudicó el contrato para construir Sorek 2 (llamada: Be'er Miriam), una de las mayores plantas de desalinización por ósmosis inversa de agua de mar (SWRO, por sus siglas en inglés) del mundo. IDE fue seleccionada entre un gran grupo de competidores por su tecnología avanzada, sus precios competitivos y su reputación de líder en la industria en Israel y en todo el mundo.

"Como líder en tecnología de desalinización de agua con sede en Israel, estamos inmensamente orgullosos de garantizar y brindar apoyo a otra planta de desalinización a gran escala en nuestro país de origen y aumentar el valioso suministro de agua a los residentes y las empresas de las zonas del norte de Israel", dijo Alon Tavor, CEO de IDE Technologies Group. "La desalinización es fundamental para preservar el agua como recurso natural e IDE se compromete a ampliar el alcance de nuestra tecnología, y todo empieza en casa".

IDE construirá la planta en el marco de una colaboración público-privada (PPP, por sus siglas en inglés) con el Estado de Israel, representado por los Ministerios de Finanzas y de Energía y la Autoridad del Agua de Israel, y se encargará de planificar y financiar el proyecto de aproximadamente 1,500 millones de shekels. Con el objetivo de finalizarlo en 2025, IDE también explotará la planta durante 25 años después del plazo del proyecto.

Acerca de IDE Technologies

Líder mundial en soluciones de desalinización y tratamiento de agua, IDE se especializa en el desarrollo, ingeniería, construcción y operación de algunas de las instalaciones de desalinización térmica y de membrana más grandes y avanzadas del mundo y plantas de tratamiento de aguas industriales. IDE se asocia con una amplia gama de clientes (municipios, petróleo y gas, minería, refinerías y centrales eléctricas) en todos los aspectos de los proyectos de agua y entrega aproximadamente 3 millones de m3/día de alta calidad en todo el mundo.

