Comunicado de prensa de Business Wire: iconectiv

La portabilidad de números de teléfono impulsa a la innovación y competencia brindándoles a consumidores y empresas la libertad de elegir el proveedor de comunicaciones que mejor se adapte a sus necesidades. El 20 de septiembre de 2022, Argentina se convirtió en uno de los pocos países del mundo con potabilidad tanto de números fijos como móviles.

Durante más de una década, iconectiv -líder mundial en portabilidad de números y embajadora de comunicaciones de confianza- desempeñó un papel clave al permitir la portabilidad de números en toda la Argentina. En 2011, la subsidiaria de iconectiv Administradora de la Portabilidad Argentina S.A. (APA) fue elegida para administrar y verificar la capacidad de portabilidad de números móviles. El esfuerzo se lanzó en marzo de 2012 y dio como resultados más de 19 millones de números móviles transferidos con éxito. En 2022, el contrato fue extendido y permitió la adición de portabilidad de números fijos que le da a los consumidores y empresas aún más libertad a la vez que le brinda a los reguladores del país opciones adicionales para gestionar y optimizar de manera eficiente los escasos recursos de numeración.

El mercado de portabilidad de números móviles en América Latina está creciendo con rapidez. Por ejemplo, en Chile limítrofe, se transfirieron un total de 343 222 números fijos y móviles tan solo en abril de 2022 -hasta un 19 % por año y un 50 % más que en abril de 2020- de acuerdo con el organismo regulador de telecomunicaciones Subtel.

"Argentina es un país al que otras naciones pueden mirar cuando quieran comprender la manera en que la portabilidad numérica beneficia a los consumidores, a las empresas y a los reguladores", expresó Peter Ford, vicepresidente ejecutivo de iconectiv. "Durante más de una década, iconectiv ha sido el orgulloso socio en ayudar a los argentinos con opciones para cambiar de proveedor de servicio sin perder sus números de teléfono, primero con los teléfonos móviles y ahora también con las líneas fijas. Desde el punto de vista económico, esto alienta a la innovación por parte de los proveedores de servicios, estimula la adopción de los consumidores y, en última instancia, facilita un lugar de trabajo más sólido".

Argentina es uno de los seis países del mundo que soporta la portabilidad tanto de números fijos como móviles impulsada por la solución Number Portability Clearinghouse (centro de portabilidad de números) de iconectiv.

