Comunicado de prensa de Business Wire: IC Markets

IC Markets, uno de los mayores corredores de CFD de mercado de divisas del mundo, acaba de anunciar que se incorpora como socio global oficial a la Copa del Mundo de Rugby 7, que se celebrará en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 9 al 11 de septiembre de 2022.

El Mundial de Rugby 7, que se disputará durante tres días en la emblemática Ciudad del Cabo, contará con 24 equipos masculinos y 16 femeninos de todo el mundo. IC Markets se une a DHL, Castle Lite, FNB y TUDOR como socio global.

Este evento, con un ambiente de festival a escala mundial, espera recibir a unos 165 000 aficionados en Sudáfrica. El campeonato, de tres días de acción de alto octanaje de rugby, marca la reapertura de Sudáfrica al turismo tras la pandemia.

Como reflejo de la importancia de IC Markets en el ámbito de la tecnología y el análisis, la empresa se hará cargo de las estadísticas del juego y de la marca durante los partidos, en consonancia con el lema de IC Markets: "Nuestra fuerza está en los números".

IC Markets opera en 200 países de todo el mundo. Sus más de 200 000 operadores activos aprovechan los precios competitivos de IC Markets, los bajos diferenciales y la negociación ultrarrápida de grado institucional, con un total de 1,11 billones de dólares en volumen negociado (marzo de 2022).

IC Markets colabora desde hace tiempo con el deporte e incorpora esta nueva asociación tras patrocinar la edición 2022 de "The Ashes" que se celebró en Sídney, Australia, y de los campeonatos profesionales de La Liga española y la Bundesliga alemana, en la temporada 2021/22.

Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, declaró: "La Copa del Mundo de Rugby 7 será una celebración sin precedentes del rugby a siete, que acogerá a jugadores, equipos y aficionados de todo el mundo. Estamos encantados de recibir a IC Markets como socio global en lo que promete ser un evento inolvidable en Ciudad del Cabo".

Andrew Budzinski, director ejecutivo de IC Markets, señaló que la empresa estaba encantada de haber conseguido la posibilidad de convertirse en socio global de la Copa del Mundo de Rugby 7. "Es una gran oportunidad para formar parte de la reapertura de Sudáfrica. Los atributos que tiene la Copa del Mundo de Rugby 7, un deporte altamente competitivo e innovador, están fuertemente alineados con nuestra propia propuesta de valor en IC Markets".

Puede adquirir las últimas entradas que quedan para el evento aquí Para más información sobre el campeonato, visite www.rwcsevens.com

Acerca de IC Markets

Creado por traders para traders, IC Markets es el bróker de CFD de mercado de divisas más importante del mundo que ofrece condiciones de negociación excepcionales y servicio de primera categoría a los clientes las 24 horas, los 7 días de la semana en más de 200 países en todo el mundo.

Desde su creación en 2007, IC Markets ha cerrado la brecha entre los clientes minoristas e institucionales, al ofrecer una solución comercial que antes estaba disponible solo para los bancos de inversión y personas de alto patrimonio neto.

Es por eso que IC Markets es el destino preferido de los traders activos que buscan un ambiente de negociación que los apoye para convertirse en traders más confiables y capaces, ya que les provee plataformas de negociación intuitivas con herramientas de valor agregado y respaldo para todas las estrategias y estilos de negociación.

IC Markets tiene un compromiso con la innovación, la mejora continua y el uso de tecnología de vanguardia para beneficiar a los clientes.

Para más información, haga clic aquí.

Descargo de responsabilidad:

IC Markets dispone de licencia y está regulada en múltiples jurisdicciones. A continuación encontrará todas las advertencias de riesgo y sitios web relevantes.

IC Markets (EU) Ltd es una sociedad limitada registrada en Chipre con el número de empresa HE 356877 y está autorizada y regulada por la Comisión de Valores de Chipre con el número de licencia 362/18. Acceda al sitio web: icmarkets.eu

Advertencia de riesgos: Los CFD son instrumentos complejos que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76,27 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Tenga presente que debe entender cómo funcionan los CFD y considere si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero. Existe la posibilidad de perder todo su capital inicial. Acceda al sitio web: icmarkets.eu

Raw Trading Ltd está registrada en Seychelles con el número de registro: 8419879-2, y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles con el número de licencia: SD018. Acceda al sitio web: icmarkets.com

Advertencia de riesgos: Operar con derivados conlleva un alto nivel de riesgo para su capital, por lo que solo debería operar con dinero que pueda permitirse perder. Operar con derivados puede no ser una opción adecuada para todos los inversores, por lo que le aconsejamos que se asegure de que entiende perfectamente los riesgos que conlleva y que busque asesoramiento independiente si es necesario.

International Capital Markets Pty Ltd, con número de registro 123 289 109, está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones con el número de licencia 335692. Acceda al sitio web: icmarkets.com/au.

Advertencia de riesgos: Operar con derivados conlleva un alto nivel de riesgo para su capital, por lo que solo debería operar con dinero que pueda permitirse perder. Usted no es propietario ni tiene derechos sobre los activos subyacentes. Debe considerar si forma parte de nuestro mercado objetivo revisando nuestra Determinación del Mercado Objetivo, y leer nuestra Declaración de Divulgación de Productos y demás documentos legales para asegurarse de que comprende plenamente los riesgos antes de tomar cualquier decisión de negociación. Le animamos a que busque asesoramiento independiente si es necesario.

