Comunicado de prensa de Business Wire: I Squared Capital

I Squared Capital, a través del fondo ISQ Global Infrastructure Fund III, ha establecido nLighten, una plataforma para centros de datos de borde (también conocidos como "edge datacenter") diseñada para ofrecer soluciones para casos de uso tradicionales y de baja latencia. I Squared ha realizado un compromiso de más de $500 millones en capital de inversión para apoyar la ambición de nLighten de llevar servicios de colocación de alta calidad a ciudades y regiones desatendidas en toda Europa. nLighten forma parte de la cartera mundial de centros de datos de I Squared Capital, que incluye a KIO en América y BDx en Asia.

El equipo directivo de nLighten está conformado por ex altos ejecutivos de Equinix, entre ellos, Harro Beusker, cofundador y director ejecutivo, y Chad McCarthy, cofundador y director de tecnología. Harro ha ocupado varios puestos de liderazgo en Equinix, entre ellos, el de vicepresidente sénior de desarrollo corporativo para EMEA, director general de Alemania y Países Bajos y director general interino de Francia, y Chad fue recientemente director global de desarrollo de ingeniería y planificación maestra de Equinix. Ambos fueron fundamentales en el desarrollo del negocio de Equinix en EMEA, así como en iniciativas globales clave como su plataforma de hiperescala, xScale. Otros miembros del equipo de gestión incluyen a Christian Zipp, ex vicepresidente de ventas de Alemania y Países Bajos para Digital Realty y antes de eso, vicepresidente regional de ventas en Alemania para Equinix, y Martin Essig, ex director general de Telecity Alemania.

nLighten se enfocará inicialmente en Alemania, donde espera abrir diez ubicaciones estratégicas en Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Colonia, Leipzig, Munich, Nuremberg y Stuttgart en la segunda mitad de 2023. A través de la combinación de una presencia nacional y asociaciones innovadoras para la conectividad, nLighten tiene la intención de ofrecer una latencia de 2 a 6 milisegundos a la mayoría de los usuarios de 5G y de última milla. La compañía también busca el despliegue de soluciones energéticas innovadoras, incluida la estabilización de la red y la recuperación y exportación de calor a edificios cercanos y redes de servicios públicos.

"Junto a nuestro equipo de profesionales experimentados, nuestra meta es crear un cambio radical en la industria de los centros de datos", señaló Harro Beusker, director ejecutivo y cofundador de nLighten. "Estaremos cerca del cliente, traeremos ecosistemas de conectividad a los mercados regionales y apoyaremos activamente la transición energética".

Acerca de nLighten

nLighten, con sede principal alemana en Eschborn, cerca de Frankfurt am Main, es una plataforma de infraestructura digital y una empresa de la cartera de I Squared Capital. Fundada en 2021 por un equipo central con muchos años de experiencia y una amplia trayectoria en el sector de los centros de datos, nLighten tiene como meta crear, adquirir y operar múltiples plataformas de centros de datos de borde en toda Europa. (https://www.nlighten.eu)

nLighten adquirió sus centros de datos iniciales en Alemania de EXA Infrastructure, otra empresa de cartera de I Squared Capital.

Acerca de I Squared Capital

I Squared Capital es un gestor independiente de inversiones en infraestructuras en todo el mundo, con más de $36 mil millones en activos bajo su administración, centrado en los sectores de energía, servicios públicos, infraestructuras digitales, transporte e infraestructuras sociales en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa tiene oficinas en Hong Kong, Londres, Miami, Nueva Delhi, Singapur, Sídney y Taipéi.

