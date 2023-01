Comunicado de prensa de Business Wire: Hyosung America

En el día de hoy, Hyosung America anunció la presentación de "Hyosung Innovue", una nueva identidad de marca. El cambio es el resultado de un año de trabajo dedicado a reformular la historia de valor de la empresa como creadora de experiencias humanas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005397/es/

Hyosung Innovue -- improving life's day-to-day interactions for everyone. (Graphic: Business Wire)

"La empresa cuenta con una trayectoria marcada por sacar provecho de la combinación única entre el alma de un fabricante con la mentalidad de un innovador para crear una plataforma de soluciones de gestión de efectivo y cajeros automáticos", comentó Sanghwan Kweon, director ejecutivo de Hyosung America. "Abrimos las puertas para ampliar nuestra creación de valor con mayor profundidad en los servicios financieros y el comercio minorista, mientras llevamos nuestra plataforma de soluciones integradas a nuevos mercados verticales, incluidos la hospitalidad y los viajes".

"El propósito mayor es mejorar las interacciones cotidianas de la vida para todas las personas", comentó Brad Nolan, director de Marketing de Hyosung America. "Elevamos la experiencia al unir el mundo físico con el mundo virtual. Este cambio está reavivando la pasión de nuestros empleados, poniendo la dirección de nuestra empresa en una trayectoria completamente nueva".

Desde su ingreso al mercado norteamericano en 1998, Hyosung America ha pasado de ser el mayor proveedor de cajeros automáticos en los Estados Unidos a ofrecer las mejores soluciones tecnológicas innovadoras y transformadoras de su clase en todo el espectro de pagos y administración de efectivo.

Innovue, una declaración que abraza tanto la innovación como la visión, refuerza el compromiso de la empresa de crear grandes experiencias humanas. En apoyo de este compromiso, Hyosung America presentará varios nuevos productos y soluciones innovadores en la conferencia ATMIA el próximo mes en Nueva Orleans.

Para explorar la nueva marca y obtener más información sobre los productos y soluciones de Hyosung America, visite www.hyosunginnovue.com.

Acerca de Hyosung America

Hyosung America, el proveedor de servicios de plataforma de pagos y administración de efectivo líder en el mundo, es la subsidiaria norteamericana de TNS, Inc., con sede en Corea del Sur. Desde que ingresó al mercado norteamericano en 1998, Hyosung America ha pasado de ser el mayor proveedor de cajeros automáticos en los Estados Unidos, hasta ofrecer las mejores soluciones tecnológicas innovadoras y transformadoras de su clase en todo el espectro de gestión de efectivo y pagos. Hyosung America tiene su sede en Irving, Texas, y brinda soporte de investigación y desarrollo en su Centro de Software Global en Dayton, Ohio.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005397/es/

Contacto

Hyosung America Sharon Shaw, Sr. Director of Marketing Hyosung: (469) 767-1199 Sharon.Shaw@nhausa.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.