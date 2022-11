Comunicado de prensa de Business Wire: Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation(NYSE: H) y Dream Hotel Group anunciaron un acuerdo para que una filial de Hyatt adquiera la marca de hoteles de estilo de vida Dream Hotel Group y una plataforma de gestión que incluye las marcas Dream Hotels, The Chatwal Hotels y Unscripted Hotels, con propiedades en los mercados hoteleros más importantes del mundo a lo largo de América, Europa y Asia.

Esta adquisición de activos basada en modelos de gestión o franquicia, incluirá una cartera de 12 hoteles administrados o franquiciados, con otros 24 acuerdos firmados de gestión a largo plazo para hoteles que se espera que abran en el futuro. Al cierre, esta expansión agregará más de 1700 habitaciones a la cartera de estilo de vida de Hyatt y aumentará el número de habitaciones de Hyatt en la ciudad de Nueva York en más del 30%. Esta adquisición continúa la estrategia de crecimiento de poca inversión de Hyatt después de sus transacciones para adquirir Two Roads Hospitality en 2018 y Apple Leisure Group en 2021, y, más recientemente, el acuerdo de colaboración de Hyatt con German Lindner Hotels AG, para aumentar aún más la presencia de marca de Hyatt en Europa.

En el momento del cierre, Hyatt pagará un precio de compra básico de $125 millones, con hasta $175 millones adicionales durante los próximos seis años, a medida que se vayan abriendo nuevas propiedades. Se prevé que las comisiones de gestión estabilizadas asociadas con el precio de compra básico de $125 millones sean de $12 millones aproximadamente, y en la medida en que se pague el precio contingente de compra de $175 millones; se prevé que las comisiones de gestión estabilizadas adicionales sean de hasta $27 millones aproximadamente. El precio de compra básico total más el precio contingente de compra representa un múltiple atractivo de adquisición de dígitos altos sobre las ganancias estabilizadas previstas.

Las propiedades de Dream Hotel Group son conocidas por sus experiencias únicas gastronómicas y nocturnas que incluyen atractivos restaurantes, lugares lujosos de entretenimiento y exclusivos clubes nocturnos pensados estratégicamente junto con innovadores y premiados líderes de la industria. La adquisición ampliará la presencia de la marca Hyatt en los mercados más importantes, como Nashville, Hollywood, South Beach, Durham y otros sitios en la ciudad de Nueva York y uno en Catskills. Los acuerdos firmados representan otros destinos adicionales estratégicos como Las Vegas, Saint Lucia y Doha.

"Respetamos profundamente lo que ha creado el fundador de Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal y el CEO, Jay Stein, y su equipo y estamos agradecidos por la confianza depositada en nosotros a través de Dream Hotel Group a fin de cuidar sus marcas y seguir creciendo en el futuro", dijo Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt. "Esperamos continuar nuestro camino de crecimiento con más de 600 nuevos miembros de la familia Hyatt que elevarán aún más nuestra experiencia en el estilo de vida y expandirán el éxito de nuestro equipo dedicado al estilo de vida. Estamos emocionados por ofrecer incluso aún más experiencias inspiradoras y programas de celebración para nuestros invitados y miembros más lujosos, y trasladar el valor de la red de Hyatt a más dueños hoteleros y desarrolladores exigentes de todo el mundo".

"Hyatt tiene un historial comprobado en la preservación de lo que hace que los hoteles de estilo de vida sean especiales y es el nuevo hogar ideal para el crecimiento de nuestras marcas Dream Hotel Group", dijo Sant Singh Chatwal, presidente y fundador de Dream Hotel Group. "Como dueño de las propiedades de Dream Hotel Group, espero con ansias la próxima etapa de nuestro camino y confío en que existe un futuro resplandeciente para nuestros hoteles, dueños, invitados y miembros del equipo como parte de la familia Hyatt".

Se prevé que la transacción cierra en los próximos meses, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Siguiendo la finalización de la transacción, Hyatt trabajará para darle la bienvenida a las nuevas propiedades en el programa de lealtad World of Hyatt, al aportar más oportunidades de alojamiento y destinos a su base de miembros. Los miembros de World of Hyatt son algunos de los viajeros más valiosos del sector, que gastan más y se alojan por más tiempo, y generan así importantes y altos ingresos para los dueños de las propiedades de Dream Hotel Group.

El fundador de Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, continuará su compromiso como dueño de los cuatro hoteles en funcionamiento y dos posibles más que esperan unirse a la cartera de Hyatt. El CEO de Dream Hotel Group, Jay Stein, se unirá a Hyatt como presidente de Dream Hotels para que las marcas de Dream Hotel Group se integren a la cartera de Hyatt, asegurándose que se conserve el ADN único de cada marca mientras se aprovechan las capacidades de Hyatt para optimizar el rendimiento de las propiedades. Asimismo, el gerente general de desarrollo de Dream Hotel Group, David Kuperberg, se unirá a Hyatt como presidente de desarrollo de Dream Hotels; el gerente general de operaciones, Michael Lindenbaum, se unirá a Hyatt bajo el cargo de presidente global de operaciones de Dream Hotels.

En relación con la transacción, Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero de Hyatt and Latham & Watkins LLP, quien actuó como su asesor legal.

El término "Hyatt" se utiliza en este descargo para referirse a Hyatt Hotels Corporation o a uno o más de sus afiliados.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sedes en Chicago, es una empresa líder mundial de hoteles guiada por su objetivo, cuidar a las personas para que sean los mejores. El 30 de septiembre de 2022, la cartera de la Empresa incluía más de 1200 hoteles y propiedades all-inclusive en 72 países a lo largo de seis continentes. La oferta de la Empresa incluye marcas enTimeless Collection, como Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, y UrCove; laBoundless Collection, como Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, y Caption by Hyatt; la Independent Collection, como The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt?, y JdV by Hyatt?; y la Inclusive Collection, tal como Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, y Sunscape® Resorts & SpasLas filiales de la Empresa operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y servicios tecnológicos Trisept Solutions®. Para más información, visite www.hyatt.com.

Acerca de Dream Hotel Group

Dream Hotel Group es una empresa de marcas y gestión de hoteles con un amplio registro en el manejo de propiedades desde hace 35 años, y ubicada en algunos de los lugares más competitivos del mundo, como Nueva York, Los Angeles, Miami, Bangkok y el más reciente en Nashville. El hogar de sus marcas como Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal y el nuevo By Dream Hotel Group abarca tres líneas de negocio: Proprietary Brands, Hotel Management, y Dining & Nightlife. La empresa tiene la filosofía de que el diseño, el servicio y la experiencia de los invitados deben estar disponibles en todos los segmentos del mercado. Dream Hotel Group se dedica a ofrecerles a los viajeros una conexión auténtica con el destino elegido a través de un enfoque verdaderamente original. Para más información acerca de Dream Hotel Group y sus marcas, visite www.DreamHotelGroup.com y siga @dreamhotelgroup en Twitter y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones a futuro en este descargo de prensa, que no cuentan como hechos históricos, son declaraciones a futuro en el sentido de la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones incluyen declaraciones sobre la adquisición propuesta de la Empresa de la marca de hoteles de estilo de vida y la plataforma de gestióndeDream Hotel Group, incluidos los beneficios financieros y operativos esperados como resultado de la adquisición, las ventajas de los invitados y dueños que derivan de la adquisición, el número de propiedades que se esperan que abran en un futuro como parte de la adquisición, la incorporación esperada de los hoteles adquiridos como parte de la adquisición en el programa de lealtad World of Hyatt, el plazo esperado para completar la adquisición, perspectivas o eventos futuros y la implicación de riesgos conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir. Por consiguiente, nuestros resultados actuales, rendimiento o logros pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. En algunos casos, puede identificar declaraciones a futuro mediante el uso de palabras como "puede", "podría", "esperar", "prever", "planear", "buscar", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "continuar", "probablemente", "hará", "haría" y variaciones de estos términos o expresiones similares, o la forma negativa de estos términos o expresiones similares. Las declaraciones a futuro se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, si bien consideramos razonables y de nuestra gestión, son inherentemente inciertas. Los factores que pueden causar que los resultados actuales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: riesgos asociados a la adquisición de Apple Leisure Group, que incluye la integración exitosa de la empresa Apple Leisure Group; la duración y la gravedad de la pandemia de COVID-19 o cualquier resurgimiento adicional, y el ritmo de recuperación luego de la pandemia o cualquier resurgimiento adicional; los efectos a corto y largo plazo de la pandemia de COVID-19, que incluye la demanda de viajes, negocios transitorios y grupales, y los niveles de confianza de los consumidores; las repercusiones de las medidas adoptadas por los gobiernos, las empresas o los individuos en respuesta a la pandemia de COVID-19 o cualquier resurgimiento adicional en las economías mundiales y locales, limitaciones o prohibiciones al viajar, y actividad económica; la capacidad de propietarios terceristas, franquiciados o socios de empresas hoteleras para sortear eficazmente las repercusiones de la pandemia de COVID-19 o cualquier resurgimiento adicional; incertidumbre económica general en los mercados globales más importantes y un empeoramiento de las condiciones económicas globales o niveles bajos de crecimiento económico; la tasa y el ritmo de recuperación económica tras las recesiones económicas; limitaciones e interrupciones en la cadena de suministros mundiales, el aumento de los costos de la mano de obra y materiales relacionados con la construcción, y aumentos en los costos debido a la inflación u a otros factores que pueden no verse totalmente compensados por los aumentos de los ingresos en nuestros negocios; riesgos que afectan los segmentos de alojamiento de lujo, resort y all-inclusive; niveles de gastos en los negocios, entretenimiento y segmentos grupales así como la confianza de los consumidores; disminución en la ocupación y de la tarifa media diaria; visibilidad limitada relacionada a futuras reservas; pérdida del personal clave; condiciones domésticas, internacionales, políticas y geo-políticas, que incluyen disturbios políticos o civiles o cambios en la política comercial; hostilidades o miedo a estas que incluyen futuros ataques terroristas que afectan los viajes; accidentes relacionados con viajes; desastres naturales o causados por el hombre como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, inundaciones, incendios, derrames de petróleo, accidentes nucleares y brotes globales de pandemias o enfermedades contagiosas, o miedo a dichos brotes; nuestra capacidad para alcanzar eficazmente ciertos niveles de beneficios operativos en los hoteles que tienen pruebas de rendimiento o garantías a favor de propietarios terceristas; el impacto de las renovaciones hoteleras y redesarrollos; los riesgos asociados a nuestros planes de asignación de capital, al programa de recompra, y al pago de dividendos, que incluye la reducción, eliminación o suspensión de la actividad de recompra o de los pagos de dividendos; el carácter estacional y cíclico de los negocios inmobiliarios y de alojamiento; cambios en los arreglos de distribución tales como a través de intermediarios de viaje por internet; cambios en los gustos y preferencias de nuestros clientes; relaciones con colegas y sindicatos de trabajadores, y cambios en las leyes laborales; la condición financiera y nuestra relación con propietarios terceristas, franquiciados y socios de empresas hoteleras; la posible incapacidad de propietarios terceristas, franquiciados o socios de desarrollo para acceder al capital necesario para financiar las operaciones actuales o implementar nuestros planes para el crecimiento; los riesgos asociados a potenciales adquisiciones y disposiciones, y a la introducción de conceptos de nuevas marcas; el plazo de adquisiciones y disposiciones y nuestra capacidad para integrar eficazmente las adquisiciones finalizadas con las operaciones ya existentes; fallas al completar exitosamente las transacciones propuestas (incluye fallas para cerrar eficazmente las condiciones u obtener las aprobaciones necesarias); nuestra capacidad para ejecutar exitosamente nuestra estrategia para expandir nuestra gestión y negocios de franquicias y, al mismo tiempo, reducir nuestra base de bienes inmuebles en los plazos previstos y a los valores esperados; la disminución en el valor de nuestros bienes inmuebles; resoluciones imprevistas de nuestra gestión o acuerdos de franquicias; cambios en la ley tributaria federal, estatal, local o internacional; aumentos en las tasas de intereses, salarios y otros costos operativos; fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas o reestructuraciones monetarias; falta de aceptación de nuevas marcas o de innovación; la volatilidad general de los mercados de capital y nuestra capacidad para acceder a dichos mercados; cambios en el entorno competitivo de nuestra industria, incluido como resultado de la pandemia de COVID-19, consolidación de la industria y de los mercados en donde operamos; nuestra capacidad para crecer eficazmente en el programa de lealtad World of Hyatt y en el programa de membresía pago Unlimited Vacation Club; accidentes cibernéticos y fallos en la tecnología de la información; resultados de procedimientos legales o administrativos; violaciones de las regulaciones o de las leyes relacionadas con nuestro negocio de franquicias; y otros riesgos que se discutieron en los documentos de la Empresa con el SEC, incluido nuestro informa anual en el Formulario 10-K, que está disponible en el SEC. Todas nuestras declaraciones a futuro atribuibles a nosotros o a personas que actúan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones cautelares mencionadas con anterioridad. Le advertimos que no debe basar su confianza totalmente en ninguna de las declaraciones a futuro que se realizan únicamente a partir de la fecha de este descargo de prensa. No nos comprometemos ni asumimos ninguna obligación para actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones a futuro para reflejar los resultados actuales, información nueva o futuros eventos, cambios en las hipótesis o en otros factores que afectan las declaraciones a futuro, excepto en la medida en que lo exija la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones a futuro, no se debe darse por sentado que haremos actualizaciones adicionales con respecto a aquellas u a otras declaraciones a futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Para más información, comuníquese con los medios de comunicación:

Hyatt: Franziska Weber franziska.weber@hyatt.com

Contacto del inversionista: Noah Hoppe noah.hoppe@hyatt.com

Dream Hotel Group: Katie Fontana kfontana@dreamhotelgroup.com

