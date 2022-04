Comunicado de prensa de Business Wire: Hy Cite

Hy Cite Enterprises anunció esta semana que Paulo Moledo, presidente de la empresa, asumirá el cargo de presidente y director general. Durante los 3 años que lleva ejerciendo su mandato en Hy Cite, el liderazgo, el carisma y el pensamiento estratégico de Moledo lo han destacado como un excelente directivo dentro de la empresa.

Antes de incorporarse al equipo de Hy Cite en 2019, Moledo ya contaba con una amplia experiencia en varios países como director general y director financiero de empresas medianas y grandes, entre ellas, Avon, AOL, Revlon y Ford Motor Co. Nacido en Brasil, los cargos profesionales anteriores de Moledo en toda América Latina lo sitúan en una posición única para dirigir una empresa multicultural de venta directa como Hy Cite, que genera numerosas oportunidades económicas para los emprendedores en comunidades a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y América Latina.

"En este proceso interminable que hemos emprendido para generar un crecimiento sostenible y rentable, estoy plenamente convencido de que Hy Cite continuará beneficiándose de la experiencia de Paulo, tan amplia y diversa en múltiples negocios de venta directa a gran escala", aseguró Erik Johnson, Presidente Ejecutivo del Directorio de Hy Cite Enterprises. "Además, pone en práctica los mismos valores y estrictas normas éticas sobre los cuales hemos fundado esta empresa".

Siendo una empresa familiar, Hy Cite le otorga prioridad a las relaciones sólidas con los distribuidores y las comunidades en las que prestan servicios. Como nuevo presidente y director general de la compañía, Paulo Moledo continuará posicionando a Hy Cite como una empresa de venta directa de primer nivel y comprometida con el suministro de utensilios de cocina de calidad superior, que además fomenta las oportunidades empresariales y económicas.

Hy Cite es una empresa líder en venta directa de utensilios de cocina de alta gama. Con la marca Royal Prestige® y una trayectoria que abarca 63 años, se encuentra en una posición única para ofrecer utensilios de cocina excepcionales en 9 países, combinados con una oportunidad de negocio sin igual para los empresarios. La misión de Hy Cite es ayudar a las personas a nutrir mejor a sus familias a través de nuestros productos y nuestro modelo de negocio. Para saber más sobre la empresa, visite www.hycite.com. Para saber más sobre sus productos, visite www.royalprestige.com.

