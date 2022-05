Comunicado de prensa de Business Wire: Hudl

Hudl, la empresa líder en análisis de rendimiento deportivo, anuncia la incorporación de la empresa española Realtrack Systems a la familia Hudl. Se trata así de la primera adquisición de Hudl en el sector de la tecnología vestible para el rendimiento humano.

"Ayudamos a revolucionar el sector de la búsqueda de talentos y el reclutamiento con la incorporación de Wyscout hace casi tres años, fusionando los flujos de trabajo entre el análisis y el reclutamiento. Ahora, con la incorporación de Realtrack Systems, nuestra entrada en el sector de los dispositivos vestibles y la monitorización de los jugadores nos permitirá continuar con nuestro compromiso de ayudar a los clubes de todos los tamaños a tomar a diario decisiones impactantes y basadas en datos", explicó Sam Lloyd, Vicepresidente sénior de negocios de élite en Hudl.

El sistema WIMU PRO es el dispositivo estrella de Realtrack para la monitorización de los deportistas, que hace un seguimiento de la carga de trabajo, la intensidad, la recuperación y la mejora durante las sesiones de entrenamiento y los partidos. El producto realiza un seguimiento de hasta 20 000 puntos de datos por segundo y monitoriza más de 250 variables de cada deportista, e incluye aplicaciones para la monitorización en tiempo real, el análisis exhaustivo tras las sesiones y tablas personalizables basadas en la nube.

Los dispositivos WIMU fueron los primeros del sector en contar con la capacidad híbrida de transmitir datos mediante GPS y banda ultra ancha, lo que permite obtener datos muy precisos tanto en espacios interiores como exteriores. WIMU PRO recibió la certificación International Match Standard (IMS) de la FIFA en 2018 y es utilizado por organizaciones de primer nivel en todo el mundo, como LaLiga, el FC Barcelona, la Selección Española de Fútbol y la Liga MX en México.

La conexión del sistema WIMU y de sus métricas físicas con el conjunto de soluciones profesionales de Hudl reforzará la solución de análisis de rendimiento más avanzada del sector. Al incorporar el vídeo y los datos de las soluciones de Hudl y emparejarlos con los datos de rendimiento humano de WIMU, los científicos deportivos, los analistas y los entrenadores podrán acabar con los silos departamentales y conectar sus datos, lo que permitirá que los puntos de datos se conviertan rápidamente en conocimientos, dando lugar así a decisiones más impactantes y al ahorro de tiempo.

"Realtrack y Hudl están comprometidos con la revolución del sector del análisis de rendimiento y la unión de fuerzas con Hudl nos permitirá continuar desarrollando una tecnología que responda a los requisitos del sector, tanto para el presente como para el futuro. La experiencia global de Hudl también nos permitirá expandir significativamente nuestras operaciones, garantizando que continuemos ofreciendo un servicio de asistencia de primera clase a nuestros clientes y socios", expresó Isabel Pérez Segura, Directora general de Realtrack Systems.

Juntos, Hudl y Realtrack están decididos a ayudar al sector a seguir evolucionando con la democratización de las mejores prácticas y a ayudar a las organizaciones a no perderse ni un instante. "Estamos viendo una convergencia de los departamentos de entrenamiento, análisis y rendimiento en las organizaciones deportivas más innovadoras, y nuestro esfuerzo en los próximos meses se centrará en conectar WIMU con los productos de Hudl Pro Suite, para facilitar a los clubes la navegación a través de múltiples sistemas, agilizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo crítico en todas las disciplinas de las ciencias deportivas, el análisis y el entrenamiento" añadió Lloyd.

Realtrack Systems ha dedicado la última década a la innovación en el seguimiento y la monitorización de los deportistas de alto rendimiento. La empresa combina tanto la oferta de hardware como de software y proporciona una plataforma verticalmente integrada para medir y analizar el rendimiento deportivo. Los productos de Realtrack realizan un seguimiento de hasta 20 000 puntos de datos por segundo y monitorizan más de 250 variables de cada deportista. La base de clientes de la empresa incluye algunas de las entidades futbolísticas más importantes del mundo, como las selecciones nacionales y los clubes de LaLiga y LaLiga MX. Realtrack inició el estudio de mercado y las pruebas de desarrollo en 2007. La empresa tiene su sede en España, con oficinas en Almería y Barcelona, y cuenta con un equipo propio dentro del Centro de Innovación Tecnológica de la Federación Mexicana de Fútbol.

