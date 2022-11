Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

Este jueves, un ejecutivo de Huawei ha afirmado que las tecnologías de la información y la comunicación, comúnmente conocidas como TIC, posibilitarán la digitalización industrial, fomentarán la innovación y mejorarán la sostenibilidad de otros sectores.

Estas declaraciones se han enmarcado en una sesión organizada por el Global Innovation Hub (UGIH) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), celebrada durante la actual XXVII Conferencia de las Partes, o COP27, en Sharm El-Sheikh (Egipto).

Refiriéndose a lo que se conoce como "efecto dominó", Philippe Wang, vicepresidente ejecutivo de Huawei de la región de África del Norte, ha afirmado que las TIC "están impulsando la sostenibilidad de otros sectores".

"El 5G, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la computación en la nube... todas estas tecnologías mejorarán los procesos industriales de forma que se reduzca tanto el consumo energético como las emisiones de carbono".

Según Philippe Wang, del mismo modo que las TIC permiten que un semáforo inteligente se apague cuando no hay tráfico alrededor, las estaciones base 5G inalámbricas pueden apagarse automáticamente cuando no hay tráfico de datos, lo que supone un ahorro energético.

Las estaciones base requieren una fuente de energía y están equipadas con antenas. Huawei, por su parte, ha remplazado en Nigeria y Angola los generadores a base de diésel por paneles solares, que ofrecen una fuente de energía mucho más limpia. Simultáneamente, la empresa ha introducido una antena 5G ecológica capaz de cubrir un área de hasta 500 metros utilizando la mitad de potencia de transmisión, lo que equivale a una reducción del consumo energético del 30 %.

Durante su intervención en la sesión, Luis Neves, director ejecutivo de Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), ha enfatizado que la conversación sobre el clima debería girar en torno a lo digital.

"Creo que la combinación entre una mentalidad sostenible y lo digital puede crear una potente maquinaria que impulse los objetivos de sostenibilidad y acelere la transición a un mundo en el que 10 000 millones de personas puedan disfrutar de una vida sana. Y las empresas deben tener en cuenta tanto su huella como su carga de carbono", ha explicado.

Para tal fin, los miembros de ITU-T, entre los que se incluye Huawei, han propuesto un estándar para la medición del uso energético de la red. Este estándar, denominado métrica de energía de intensidad del carbono de la red (NCIe), fue aprobado por ITU-T el 19 de octubre en la Recomendación ITU-T L.1333.

Según Nompilo Morafo, directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de MTN Group, la "acción sostenible y medible" es la clave para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. "En este camino, el uso de las tecnologías digitales ofrece un potencial especial para incrementar tanto la generación de energía limpia como la eficiencia energética de todos los sectores", ha añadido.

La sesión de UGIH en la UNFCCC, bajo el título "ICT for Green", ha abordado las distintas formas en que las TIC transformadoras se podrían utilizar para posibilitar el desarrollo sostenible de una amplia variedad de industrias, lo que en última instancia allanaría el camino hacia el objetivo mundial de cero emisiones netas.

