Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

Durante la MWC23 en Barcelona, Huawei y el operador de Arabia Saudita Zain KSA firmaron un Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) para un proyecto de innovación conjunto "5.5G City". El MoU fue firmado durante la MWC23 llevada a cabo en Barcelona desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo.

MoU signing between Zain KSA and Huawei in Barcelona

En virtud del MoU, ambas partes trabajarán juntas para promover la innovación tecnológica para la evolución de 5.5G y ampliar ofertas escalables para clientes individuales, empresariales y gubernamentales. Además, fortalecerán la infraestructura digital y construirán una red pionera de evolución de 5.5G a nivel global, ofreciendo un motor fuerte para lograr los objetivos de digitalización nacional descriptos en la Visión saudí 2030.

Zain KSA y Huawei colaborarán para realzar la innovación tecnológica, mejorar la experiencia del usuario y desarrollar nuevos casos de uso. La colaboración comprenderá brindar una experiencia impecable de gigabit tanto en escenarios interiores como exteriores a través de la implementación a gran escala del agregado de operadores de MetaAAU y 5G, así como también soluciones de interiores digitales LampSite. Además, se tomarán las iniciativas para mejorar el desempeño de las redes Massive MIMO y para desarrollar capacidades de optimización y operación de redes autónomas de extremo a extremo. Ambas partes también trabajarán juntas para desarrollar nuevos casos de uso para la Internet de las cosas (IdeC) y soluciones de red privada. Finalmente, la asociación explorará cooperación innovadora en áreas tales como sitios ultra compactos y soluciones de energía ecológica, entre otras.

El director de Tecnología de Zain KSA, Ing. Abdulrahman Al-Mufadda, comentó: "Nuestro compromiso de generar una transformación digital en el Reino fue posible gracias a la combinación de inversiones de tecnología innovadoras con soluciones digitales pioneras en varios campos, que incluyen computación en la nube, tecnofinanzas, apoyo comercial y tecnologías de drones. Zain KSA tiene la misión de empoderar una sociedad digital y apoyar la transición hacia una economía digital, en consonancia con la Visión saudí 2030 y la estrategia de transformación digital del Reino. Al asociarnos con los líderes globales de TIC, que incluye Huawei, tenemos el compromiso de mejorar la red de extremo a extremo de Zain KSA a través de la innovación conjunta en tecnologías avanzadas de 5G y mediante la incubación de una amplia gama de servicios verticales para la digitalización del sector".

Ritchie Peng, presidente de la línea de producto 5G de Huawei, expresó: "Tenemos el compromiso de ofrecer productos y soluciones líderes para los operadores y ayudarlos a construir redes móviles de alta calidad a través de innovaciones técnicas continuas. Nos emociona trabajar con Zain KSA en este proyecto 5.5G City y esperamos que esta cooperación permita que nuestros productos y soluciones innovadoras generen valor social y comercial. Nuestra visión es ayudar a Zain KSA a construir mejores redes 5G y, lo que es más importante, una infraestructura digital líder".

Acerca de Zain KSA

Zain KSA es un proveedor de telecomunicaciones líder establecido en el Reino de Arabia Saudita en agosto de 2008 como una empresa que cotiza en bolsa. Respetando su infraestructura altamente desarrollada, la empresa fue exitosa al establecerse como operador de telecomunicaciones fiable y proveedor de servicios digitales cuyos servicios incluyen servicios de telecomunicaciones, red 5G, servicios de pago digital, computación en la nube, soluciones de IdeC, servicios de fibra, drones y mucho más.

Zain KSA tiene el compromiso de desarrollar continuamente su red y servicios para lograr la mejor experiencia de cliente para las personas, el sector privado y las instituciones gubernamentales, en consonancia con los objetivos de la Visión saudí 2030 y la transformación digital en el Reino de Arabia Saudita que es brindar servicios necesarios para una sociedad inteligente y una mejor calidad de vida.

Para obtener más información sobre Zain KSA, visite: www.sa.zain.com.

Acerca de Huawei

Fundada en 1987, Huawei es uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes. Con 197 000 empleados opera en más de 170 países y regiones y presta servicio a más de tres mil millones de personas en todo el mundo.

Nuestra visión y misión es llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para conseguir un mundo completamente conectado e inteligente. Para lograrlo, impulsaremos una conectividad universal y promoveremos la igualdad de acceso a las redes, sentando las bases para un mundo inteligente; llevaremos la nube y la inteligencia a todos los rincones del planeta para proporcionar una potencia computacional diversificada en el momento y lugar en que se necesite; construiremos plataformas digitales que ayuden a las industrias y a las organizaciones a alcanzar mayor agilidad, eficiencia y dinamismo; y redefiniremos la experiencia de usuario con la IA para conseguir un mayor nivel de inteligencia y personalización en todos los aspectos de la vida de las personas, ya sea que estén en casa, de viaje, en la oficina, divirtiéndose o haciendo ejercicio. Para obtener más información, visite Huawei en línea en www.huawei.com o síganos en:

