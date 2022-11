Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

La subdirectora general de educación de la UNESCO, Stefania Giannini, declaró que las tecnologías digitales, orientadas a la inclusión y la equidad, podrían transformar el futuro del aprendizaje y los sistemas escolares.

"Es imprescindible aprovechar la tecnología y cambiar los modelos de educación", comentó Giannini al intervenir en un acto paralelo sobre el proyecto UNESCO-Huawei, "Escuelas abiertas para todos con ayuda de la tecnología", en la conferencia sobre el cambio climático COP27 celebrada en Egipto.

Giannini afirmó que el proyecto de colaboración "puede ayudar a los países a repensar y construir una nueva generación de escuelas y alumnos", ya que los jóvenes se enfrentan cada vez más a los desafíos y riesgos que provoca el cambio climático.

En el evento, dedicado a una asociación desarrollada por el sector de la educación de la UNESCO con Huawei y los Ministerios de Educación de Egipto, Etiopía y Ghana, también se presentaron los resultados preliminares de las escuelas abiertas en los tres países africanos.

"Con la finalidad de no dejar a nadie atrás en el mundo digital, lograr la equidad y la calidad en la educación es uno de los cuatro ámbitos en los que se centra la iniciativa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei", manifestó Catherine Du, directora del programa TECH4ALL de Huawei.

Du añadió: "Además, creemos que las TIC son un elemento fundamental para un mundo más ecológico, con enfoques como la reducción de las emisiones de carbono, las energías renovables, la economía circular y la conservación de la naturaleza con la tecnología".

Trabajando con más de 20 socios, el programa de educación TECH4ALL ha ayudado a conectar las escuelas, promoviendo las habilidades digitales y apoyando el plan de estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM) para estudiantes y profesores de K12 en más de 400 escuelas de todo el mundo, así como a jóvenes desempleados y ancianos.

Al referirse el valor del proyecto UNESCO-Huawei, el Dr. Reda Hegazy, ministro egipcio de Educación y Enseñanza Técnica, señaló: "Está claramente en línea con la orientación general de las necesidades y los problemas del Estado egipcio".

Desde 2021, el Ministerio de Educación y Enseñanza Técnica de Egipto, en colaboración con la UNESCO y Huawei, ha organizado varias reuniones para preparar y revisar los documentos del proyecto.

"Me gustaría subrayar la necesidad imperiosa de que todas las partes interesadas colaboren para garantizar un acceso equitativo a los recursos educativos, pero también para cumplir con las obligaciones sociales para con los estudiantes", declaró el Dr. Hegazy.

Tan solo en Egipto, el proyecto conjunto UNESCO-Huawei aspira a capacitar a 950 000 profesores, directores y supervisores para que integren de forma más eficaz las TIC en su práctica diaria. En última instancia, se espera que 23 millones de estudiantes de la educación básica del país se beneficien de una experiencia de aprendizaje digital mejorada y más equitativa.

Huawei trabaja en África desde hace más de 20 años, ayudando a conectar a más de mil millones de personas en más de 50 países del continente, como parte del compromiso general de la empresa de ayudar a reducir la brecha digital y enriquecer la vida de las personas.

