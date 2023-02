Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

En el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, Huawei dio a conocer una serie completa de soluciones One 5G, capaces de llevar todas las bandas a 5G. Cao Ming, presidente de la división de productos inalámbricos de Huawei, declaró: "El vertiginoso desarrollo del 5G estimulará la evolución de todas las bandas hacia esta tecnología. Para ayudar a los operadores a maximizar el valor de cada banda y mejorar sin cesar las capacidades de la red en múltiples dimensiones, las soluciones One 5G de Huawei no solo ofrecen un rendimiento superior en el sector, también cuentan con una operación y mantenimiento y un despliegue simplificados, así como una eficiencia energética y una capacidad de evolución inigualables".

