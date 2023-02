Comunicado de prensa de Business Wire: Huawei

Durante el congreso mundial de telefonía móvil, MWC Barcelona 2023, Huawei se reunirá con numerosos operadores, socios de la industria y demás líderes de opinión prominentes de todo el mundo para debatir sobre la "GUÍA hacia el mundo inteligente". Juntos, estudiarán cómo aplicar el plan de negocio GUIDE para sentar las bases de las redes 5.5G y aprovechar el éxito de las 5G para lograr una prosperidad aún mayor en un mundo inteligente.

El stand principal de Huawei en el pabellón 1 del congreso MWC de Barcelona se diseñó en torno al concepto "Un futuro inteligente lleno de esperanza". En el stand, Huawei pintó una imagen de una era impulsada por la economía digital y definida por una colaboración más vibrante y repleta de posibilidades ilimitadas. En el evento, Huawei también expondrá sus últimos productos y soluciones que ofrecen experiencias 5G definitivas, conectividad de banda ultra ancha premium e inteligente, transformación digital e inteligente y su solución Green 1-2-3. Las ofertas de Huawei ratifican que ha asumido un claro compromiso con la innovación para la era de las redes 5.5G, la creación de valor para los clientes y la estimulación de la economía digital.

A finales de 2022, las 5G ya habían demostrado ser un éxito comercial rotundo a nivel mundial, con más de mil millones de usuarios móviles conectados. Los principales operadores de China, Corea del Sur, Suiza, Finlandia y Kuwait ya han logrado tasas de penetración de usuarios 5G superiores al 30 % y más del 30 % de su tráfico procede del 5G.

Según el último informe 5G City Benchmark Report de Ookla, Huawei ha desempeñado una función importante en la construcción de las redes 5G en las 10 principales ciudades de entre las 40 ciudades representativas del mundo habilitadas para las 5G. Es importante señalar que los resultados en cuanto a rendimiento 5G en estas 10 ciudades demuestran que las redes 5G construidas por Huawei ofrecen la mejor experiencia.

En el marco del concepto adoptado por Huawei de "Avanzar hacia la era de las 5.5G" que se propuso en julio de 2022, Huawei destacará las cinco características principales de la era 5.5G: experiencias de 10 Gbps, interconexión de escenarios completos, detección y comunicación integradas, redes de conducción autónoma L4 y TIC ecológicas. Los principales operadores mundiales, organizaciones de homologación y socios del ecosistema industrial se reunirán para promover la innovación y la exploración de esta era 5.5G, dado que creará más aplicaciones y oportunidades de negocio nuevas.

La inversión continua y sólida en infraestructuras para las TIC estimula directamente el crecimiento de la economía digital. Un informe de terceros revela que, a medida que las nuevas redes evolucionen de una generación a otra, este efecto se amplificará un 15%. De cara al futuro, creemos que el proyecto empresarial GUIDE, que combina las 5G y las 5.5G, establece claramente cómo progresará la evolución de las TIC y cómo aportará mayor valor.

Junto con nuestros clientes y socios, seguiremos innovando, creando conectividad inteligente y redefiniendo la informática. Esta colaboración en innovación creará todavía más valor para la industria de las TIC y promoverá la capacidad de adaptación y la prosperidad de la industria en su conjunto.

La división empresarial de Huawei también celebrará su propio evento en el congreso MWC 2023, bajo el lema "Leading Digital Infrastructure for New Value Together" (Liderando juntos la infraestructura digital para generar un nuevo valor), en el que presentará más de 50 productos y soluciones innovadores para los clientes de todo el mundo. Entre los productos más destacados figuran su solución de red de campus inteligente simplificada, una serie de soluciones innovadoras para centros de datos y estrategias empresariales para pequeñas y medianas empresas (PyME).

En el campo de los dispositivos, Huawei presenta su nueva serie HUAWEI Mate 50, HUAWEI WATCH Buds, HUAWEI WATCH GT Cyber, que traen muchísimas innovaciones y novedades en áreas como la imagen móvil, el estado físico y la salud y la oficina inteligente.

El MWC Barcelona 2023 se celebra del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. Huawei expondrá sus productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de la Fira Gran Via. En compañía de diversos operadores mundiales, profesionales de la industria y líderes de opinión, nos sumergimos en temas como el éxito empresarial de las 5G, las oportunidades de las 5.5G, el desarrollo ecológico, la transformación digital y nuestra visión de cómo aplicar el modelo empresarial GUIDE para sentar las bases de las 5.5G y construir sobre el éxito de las 5G para asegurar una prosperidad aún mayor. Para más información, visite: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

