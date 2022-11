Comunicado de prensa de Business Wire: Hong Kong Trade Development Council

Organizada por el Hong Kong Trade Development Council, la 49.a edición de la feria Hong Kong Toys & Games Fair (Feria de Juegos y Juguetes de Hong Kong) será llevada a cabo bajo el flamante modelo de EXHIBITION+ que integra exposiciones en línea y fuera de línea. La feria física tendrá lugar entre el 9 y el 12 de enero de 2023en el centro de exposiciones Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), mientras que la exposición en línea se desarrollará desde el 9 hasta el 19 de enero y ayudará a los comerciantes globales a explorar oportunidades comerciales tanto en persona como en línea. Celebrada este año bajo el tema de "Play To Bond . Family and Beyond" ("Jugar para vincularse, la familia y más allá"), la feria exhibirá una amplia gama de productos que varían entre los juguetes tradicionales hasta juegos de alta tecnología, desde nombres famosos hasta marcas emergentes.

