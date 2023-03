Comunicado de prensa de Business Wire: Hong Kong Trade Development Council

El Salón Internacional de la Joyería de Hong Kong del HKTDC y el Salón Internacional del Diamante, las Gemas y las Perlas de Hong Kong del HKTDC han abierto sus puertas el 1 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Ambos salones se desarrollarán hasta el 5 de marzo.

Ahora que la economía mundial tiende a normalizarse, tanto los expositores del continente como los del extranjero se muestran entusiastas por participar en los salones de este año, con más de 2 500 expositores de 36 países y regiones. El Consejo de Desarrollo del Comercio de Hong Kong (HKTDC) también ha organizado 100 misiones de compra procedentes de 70 países y regiones. En total, se han instalado 20 pabellones, entre ellos los de Alemania, Bélgica, Brasil, China continental, Colombia, Corea, Estados Unidos, India, Israel, Italia, Japón, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Turquía. También vuelven a participar renombradas organizaciones de la industria joyera de todo el mundo, lo que pone de manifiesto la confianza de las empresas internacionales en Hong Kong como plataforma de negocios.

Para los expositores, las primeras ferias después de la pandemia son muy apreciadas por lo que ofrecen en ambos salones una amplia gama de piezas de joyería valiosas y únicas. El Salón Internacional de la Joyería de Hong Kong de este año cuenta con 17 zonas temáticas, entre ellas el Salón de lo Extraordinario, el Salón de la Fama, la Galería de Diseñadores y el Mundo del Glamur, en las que se exponen joyas de gran calidad y distinción procedentes de todo el mundo. En el Salón Internacional del Diamante, las Gemas y las Perlas de Hong Kong, que se celebra al mismo tiempo que el Salón de la Joyería, se exponen los mejores diamantes y perlas, así como piedras preciosas de calidad y materias primas para joyería de diversos orígenes en el Salón del Diamante Fino, Tesoros de la Naturaleza y Tesoros del Océano.

Durante los salones gemelos de joyería se celebrarán varios seminarios, foros y desfiles para promover la interconexión y mantener a los participantes al corriente de las últimas tendencias del sector.

Salones gemelos de joyería bajo el modelo híbrido "EXHIBITION+", en línea y presencial

Dado que la pandemia aceleró la adopción del comercio electrónico, los minoristas de joyería utilizan cada vez más las redes sociales y las plataformas electrónicas para promocionar sus marcas y ampliar los canales de venta. Con el fin de ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva situación, el modelo híbrido "EXHIBITION+" del HKTDC combina ferias físicas, la plataforma inteligente de contactos comerciales Click2Match, seminarios y foros en línea (Intelligence Hub) y la plataforma de aprovisionamiento hktdc.com EXHIBITION+ amplía la interacción personal y las actividades de promoción de las ferias físicas al ámbito de Internet.

Sitios web

-- Salón Internacional de la Joyería de Hong Kong: hkjewelleryshow.hktdc.com

-- Internacional del Diamante, las Gemas y las Perlas de Hong Kong: hkdgp.hktdc.com

Contacto

Consultas al Departamento de Exposiciones del HKTDC: Jojo Li Tel.: (852) 22404136 Correo electrónico: jojo.ty.li@hktdc.org

