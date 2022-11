Comunicado de prensa de Business Wire: Hilton

Si 2022 fue el año del viajero cambiado, 2023 será el año del viajero evolucionado. Hoy, Hilton lanzó su informe de tendencias 2023 denominado The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience, a Report from Hilton que revela las últimas expectativas de los consumidores al concluir un año en el que se registró una cantidad récord de viajes. Según una encuesta mundial y un análisis de las tendencias actuales, lo que quieren los viajeros de hoy es equilibrar las innovaciones tecnológicas y humanas, tener conexiones más profundas y de cuidado, y lograr experiencias de bienestar como parte del viaje y mucho más.

