Comunicado de prensa de Business Wire: Hillstone Networks

Hillstone Networks, proveedor de soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles, anunció que ha recibido la certificación a través de la EAL4+ de Common Criteria (criterios comunes) para el firewall Serie A SG-6000 de Hillstone Networks de próxima generación (Next Generation Firewall, NGFW) y StoneOS 5.5.R9, fortaleciéndose aún más como una plataforma de preferencia para los usuarios que necesitan reforzar sus redes y asegurar sus bienes esenciales desde el borde de la empresa hasta la nube.

Los criterios comunes para la evaluación de la seguridad de la tecnología de la información (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Common Criteria) es una norma internacional para la certificación de seguridad informática. Common Criteria se tiene en cuenta al utilizarse en organismos gubernamentales, así como también en infraestructura esencial impulsada por el cumplimiento y fuertemente regulada. Gracias al aseguramiento de la calidad y la garantía de la certificación, otras grandes empresas de diversas industrias también utilizan Common Criteria para justificar la implementación de las soluciones.

"En la actualidad, es obligatoria la resiliencia cibernética, independientemente del tamaño de la empresa o del sector", expresó Tim Liu, director de Tecnología y cofundador de Hillstone Networks. "El firewall de Hillstone Networks de próxima generación es la base para nuestra cartera de seguridad y, desplegado a nivel global, asegura a más de 23 000 clientes. Hoy, nuestros clientes tienen otro motivo para confiar en que nuestras soluciones protegen sus bienes confidenciales e infraestructura esencial con el agregado de la Certificación Common Criteria. Seguimos superando los límites al hacer del mundo digital un lugar más seguro".

"Secura felicita a Hillstone Networks por lograr la certificación EAL4+ de Common Criteria para el firewall de Hillstone Networks de próxima generación y StoneOS. Este certificado resalta las características de seguridad implementadas dentro del producto, así como también la madurez de los procesos de desarrollo. La colaboración ejemplar entre los equipos de Hillstone y Secura posibilitaron este resultado", expresó Razvan Venter, gerente del grupo de seguridad de productos de Secura.

La Serie A de Hillstone Networks, reconocida por Gartner como visionaria en el Cuadrante Mágico para los firewalls de red, se presenta de dos maneras con modelos adicionales para cumplir con las cargas laborales y requisitos más exigentes. Para obtener más información sobre el certificado, verifique el Informe de certificación, el Objetivo de seguridad y el certificado CCRA.

Las soluciones de ciberseguridad innovadoras y accesibles de Hillstone Networks remodelan la seguridad empresarial y de los proveedores de servicios, lo que permite la resiliencia cibernética y reduce el costo total de propiedad (Total Cost of Ownership, TCO). Al proporcionar visibilidad integral, inteligencia superior y protección rápida para ver, comprender y actuar contra amenazas cibernéticas desde el borde de la empresa hasta la nube, Hillstone cuenta con una calificación favorable por parte de analistas líderes y las empresas globales confían en ella. Para obtener más información, visite https://www.hillstonenet.lat/.

