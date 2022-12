Comunicado de prensa de Business Wire: Henley & Partners

La cantidad de personas de alto nivel patrimonial que consultan por opciones de migración por inversión se ha duplicado desde que se informó acerca del coronavirus hace tres años, y hay cifras récord de inversores internacionales acaudalados que ahora están buscando diversificar sus opciones de residencia y ciudadanía en medio de la volatilidad global sin precedentes. Henley & Partners también vio un aumento enorme en el interés y las solicitudes de ciudadanos de países altamente desarrollados, tales como Canadá, el Reino Unido y los EE. UU. en comparación con la época prepandémica. Los estadounidenses ahora son la principal nacionalidad de clientes que buscan residencia alternativa o ciudadanía adicional.

El presidente y director ejecutivo de Henley & Partners, Dr. Juerg Steffen, señaló que ahora que muchas economías se encuentran en la fase pospandémica plagada por riesgos en seguridad, políticos y económicos, las familias acaudaladas están revisando las prioridades para garantizar que sus legados, patrimonio y estilos de vida estén protegidos y preparados para el futuro. "Para los inversores de alto nivel patrimonial, la opción de vivir o hacer negocios en un país de su elección es una preocupación primordial. Muchos están explorando la cartera de residencia y ciudadanía por inversión que les ofrecen fluidez de ubicación y la opción de reubicarse en cualquier momento dado entre dos naciones 'huésped' o más, a menudo a miles de millas entre ellas".

En términos de las opciones de residencia alternativas más buscadas, tanto España como Grecia han aumentado de manera súbita en popularidad en los últimos seis meses. Las solicitudes para la residencia en España por el Programa de Inversión han aumentado un 240 % este año en comparación con el 2021, y hay una suba importante de un 125 % en las solicitudes para el Programa de Visa Dorada para Grecia, y los inversores pueden solicitar la ciudadanía griega después de siete años de residencia.

Tanto España como Grecia se clasifican entre los principales destinos de vacaciones del mundo y ofrecen un tranquilo estilo de vida mediterráneo altamente deseable con ciudades pujantes y cosmopolitas e instituciones educativas líderes. Cada programa ofrece varias opciones de inversión, pero la manera más popular de asegurar los derechos de residencia es a través de la compra inmobiliaria: se necesita una inversión mínima de EUR 250 000 para Grecia y de EUR 500 000 para España. Como residente de cada país, usted tiene derecho a vivir y estudiar allí, así como también libre movimiento en el espacio Schengen de Europa y UE.

El jefe de la división Clientes Privados de Henley & Partners Group, Dominic Volek, manifestó que, debido a que la compra de una propiedad asegura la residencia para toda la familia, es una inversión de legado a través de las generaciones. "El mercado inmobiliario siempre ha sido una clase de activo confiable para los inversores globales debido a su capacidad de resistencia a largo plazo. Los programas de migración por inversión vinculados con el mercado inmobiliario tienen ventajas adicionales de aumentar su movilidad global a través de múltiples pasaportes y expandir sus derechos de acceso personal como ciudadano o residente de múltiples jurisdicciones, creando una opción según el lugar dónde usted y su familia pueden vivir, trabajar, estudiar, jubilarse e invertir. Las ganancias potenciales a lo largo de la vida de la inversión incluyen el valor central del activo, rendimientos del alquiler y acceso global como una cobertura final contra la volatilidad tanto regional como global".

