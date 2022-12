Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCL Technologies (HCLTech), empresa tecnológica líder global, anunció un contrato plurianual ampliado con Mondelez International para mejorar la ciberseguridad de esa firma y transformar los servicios digitales en sus espacios de trabajo a nivel mundial.

Para brindar soporte a su modelo de espacios de trabajo híbridos, Mondelez International desplegó la plataforma BigFix de HCLTech, que ha recibido las mejores calificaciones, para automatizar la detección y la corrección de posibles vulnerabilidades. De este modo, se asegura que todos los puntos de conexión, incluidos servidores, dispositivos móviles y equipos portátiles, estén protegidos y cumplan las normativas de forma continua.

HCLTech aprovechará sus capacidades de automatización e inteligencia artificial (IA) para permitir a Mondelez International ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y personalizada bajo demanda, además de una resolución acelerada de problemas a sus más de 110.000 empleados en 79 países. Además, HCLTech creará una oficina de experiencia digital para brindar soporte a la mejora continua y la automatización de la experiencia de los empleados en Mondelez International.

"El mundo laboral sigue cambiando, por lo que es vital ofrecer una gran experiencia a los empleados", afirmó Punit Jain, director de tecnología para la región de EMEA y líder mundial de espacios de trabajo digitales de Mondelez International. "Contar con empleados productivos y contentos significa que seguimos satisfaciendo a nuestros clientes. Por lo tanto, debemos mantener y gestionar de forma proactiva nuestro espacio de trabajo digital. Trabajar con HCLTech nos permitirá aprovechar el verdadero poder de la automatización inteligente para impulsar el crecimiento y mejorar la experiencia de los empleados".

"Estamos orgullosos de ampliar nuestra alianza con Mondelez International", afirmó Sandeep Saxena, vicepresidente ejecutivo y responsable europeo de industrias diversificadas de HCLTech. "Se trata de un gran respaldo a la propiedad intelectual única y la innovación de vanguardia que HCLTech ha desarrollado en los últimos años. Mediante el uso de nuestra cartera de soluciones cognitivas y de IA de próxima generación, Mondelez International será capaz de ofrecer una experiencia de fuerza de trabajo adaptable y resistente en cualquier momento, lugar y dispositivo".

HCLTech es una compañía tecnológica global que cuenta con más de 219.000 personas en 54 países y ofrece capacidades líderes en la industria centradas en lo digital, la ingeniería y la nube, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores verticales más importantes para brindar soluciones industriales para servicios financieros, manufacturas, ciencias biológicas y la salud, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, así como servicios públicos. Los ingresos consolidados en el periodo de 12 meses cerrado en septiembre de 2022 ascendieron a 12.100 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar el progreso en su beneficio, visite hcltech.com.

