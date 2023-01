Comunicado de prensa de Business Wire: HCLTech

HCLTech ha obtenido el reconocimiento como la marca de servicios informáticos con sede en la India de más rápido crecimiento entre las 10 principales empresas de TI del mundo, según el informe 2023 Brand Finance Global 500 and IT Services 25.

Según el informe, publicado hoy en el Foro Económico Mundial 2023 de Davos, el valor de marca de HCLTech creció un 7 % interanual hasta alcanzar los 6537 millones de dólares. La metodología que utiliza Brand Finance incluye la evaluación del modelo de negocio, la satisfacción y el compromiso de los clientes, el compromiso de los empleados, la Responsabilidad Social Corporativa y el compromiso con la comunidad, y los resultados empresariales.

La publicación del informe llega tras el lanzamiento de la nueva identidad de marca y logotipo de HCLTech, respaldados por el posicionamiento distintivo de Supercharging Progress?. En su constante afán por convertirse en el socio digital preferido por las empresas de todo el mundo, HCLTech también ha sido nombrado socio oficial de transformación digital de los New York Giants, los New York Jets y el MetLife Stadium, y es socio oficial del MetLife Stadium. El año pasado, HCLSoftware, una división de HCLTech, anunció una asociación plurianual con el equipo de Fórmula Uno®, Scuderia Ferrari. HCLTech, que también es socio desde hace mucho tiempo del Foro Económico Mundial, tiene su pabellón en la calle Promenade y varios de sus líderes destacados participan en las sesiones como parte del programa oficial de conferencias de la Reunión Anual.

"El crecimiento en la valoración de nuestra marca es la constatación de nuestros esfuerzos de transformación de la marca y de cómo refleja el rendimiento de nuestro negocio, que ofrece unas cifras de expansión líderes en el sector, impulsadas por nuestro posicionamiento, nuestras sólidas propuestas y nuestra apasionada plantilla", declaró Jill Kouri, directora global de marketing de HCLTech.

"Mientras que el sector de los servicios de TI se enfrenta a un debilitamiento de la demanda, es emocionante ver cómo la marca HCLTech crece un 7 %", afirma David Haigh, director ejecutivo de Brand Finance. "El nuevo propósito de la marca y la propuesta de valor para los empleados, junto con un nuevo logotipo e identidad visual, están ayudando a cambiar su percepción y a darse a conocer como un socio digital de elección para las empresas globales a través de sus servicios y productos diferenciados, así como a convertirse en un empleador de elección para los mejores talentos".

Por otra parte, la empresa presentó su nueva propuesta de valor para los empleados, "Encuentra tu chispa", basada en los principios generales de oportunidad, respeto y empleo de confianza, que hace hincapié en su compromiso de ayudar tanto a los empleados actuales como a los futuros a maximizar su potencial y sus ambiciones profesionales.

Zulfia Nafees, directora global de marca de HCLTech, declaró: "Este reconocimiento es muy emocionante porque demuestra que nuestro propósito, el de unir lo mejor de la tecnología y de nuestro personal para impulsar el progreso, ha impulsado realmente el crecimiento de nuestra marca. Supercharging Progress ha capturado la esencia de lo que hacemos hoy y de lo que queremos seguir mejorando, a gran escala y a gran velocidad, para nuestros clientes, nuestra gente, las comunidades y el planeta".

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología de alcance mundial, con más de 222 000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en el sector centradas en la tecnología digital, la ingeniería y la nube, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los sectores verticales más importantes, ofrecemos soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y sanidad, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo y servicios públicos. Los ingresos consolidados durante los 12 meses que finalizaron en diciembre de 2022 ascendieron a 12 300 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos hacer que su empresa progrese, visite hcltech.com.

Acerca de Brand Finance

Brand Finance es la consultora líder mundial en valoración de marcas. Desde hace más de 25 años, Brand Finance tiende puentes entre el marketing y las finanzas, evalúa la fortaleza de las marcas y cuantifica su valor financiero para ayudar a organizaciones de todo tipo a tomar decisiones estratégicas.

Con sede en Londres, Brand Finance tiene oficinas en más de 20 países y presta servicios en todos los continentes. Cada año, Brand Finance realiza más de 5000 valoraciones de marcas, respaldadas por estudios de mercado originales, y publica aproximadamente 100 informes que clasifican marcas de todos los sectores y países.

Brand Finance es una firma de contabilidad regulada que lidera la normalización del sector de la valoración de marcas. Fue la primera empresa certificada por auditores independientes en cumplir las normas ISO 10668 e ISO 20671, y ha recibido el respaldo oficial del Marketing Accountability Standards Board (MASB) de Estados Unidos.

