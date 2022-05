Comunicado de prensa de Business Wire: HCL Technologies

HCL Technologies UK Limited, una subsidiaria de propiedad total de HCL Technologies (HCL), una empresa líder mundial en tecnología, ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición de Confinale AG, un especialista en consultoría de gestión patrimonial y banca digital con sede en Suiza y Socio de implementación prémium de Avaloq. A través de esta adquisición estratégica, HCL aumentará su presencia en el mercado global de gestión patrimonial con énfasis en las capacidades de consultoría, implementación y gestión de Avaloq.

Fundada en 2012, Confinale se centra en la consultoría de TI en áreas de especialización clave en el sector bancario y de gestión de patrimonios. Confinale tiene uno de los grupos independientes más grandes de especialistas certificados por Avaloq en Europa y sus productos y soluciones desarrollados internamente aceleran la implementación de la plataforma Avaloq. Confinale es una de las cuatro únicas empresas en recibir el título de socio de implementación prémium de Avaloq. Con oficinas en Suiza, incluidas Zúrich, Zug y Ginebra; además de Düsseldorf y Londres, Confinale trabaja con una serie de bancos y asesores patrimoniales líderes.

Las propiedades intelectuales que forman parte de esta adquisición respaldan la estrategia de HCL para crear capacidades de dominio vertical especializadas y posicionan a la empresa como líder en la implementación integral y la gestión del ciclo de vida de la plataforma Avaloq. Esto se basa en la asociación global recientemente ampliada de HCL con Avaloq y su adquisición de la empresa alemana gbs de consultoría de TI en asociación con apoBank en diciembre de 2021.

"Convertirse en parte de HCL es un capítulo nuevo y emocionante para Confinale", dijo Roland Staub, director ejecutivo de Confinale. "Creemos firmemente en la necesidad de una experiencia bancaria combinada con la competencia en software y HCL es la opción perfecta para esto. Es una empresa verdaderamente global con una sólida herencia en el sector de servicios financieros. El alcance de HCL nos permitirá impulsar nuestro crecimiento y, al mismo tiempo, exponer a nuestro equipo a nuevas oportunidades de aprendizaje e innovación".

"Se está produciendo una disrupción significativa en la gestión del patrimonio global y esto significa una oportunidad para la innovación impulsada por la tecnología", dijo Rahul Singh, presidente de Servicios Financieros y Operaciones de Procesos Digitales de HCL Technologies. "Esta adquisición fortalece significativamente las capacidades de gestión de activos y riqueza digital de HCL y amplía nuestra presencia en el corazón del sector de la banca de inversión global. Damos la bienvenida al equipo de Confinale y esperamos continuar impulsando la innovación en la banca digital junto con Avaloq".

"En Avaloq damos la bienvenida a la unión de dos de nuestros socios estratégicos clave", dijo Martin Greweldinger, codirector ejecutivo de Avaloq. "Tanto HCL como Confinale tienen un conocimiento considerable del dominio de los servicios financieros y un conocimiento profundo de nuestra tecnología. Consideramos que la combinación es inmensamente beneficiosa, ya que Confinale tiene sólidas credenciales de implementación, incluido el premio al mejor socio de implementación en 2020 y 2021. Creemos que esta unión ayudará a acelerar la transformación de la riqueza digital para nuestros clientes y, a su vez, aumentará el ritmo de adopción de los productos y servicios de Avaloq a nivel mundial".

La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, que se espera que se complete a su debido tiempo.

