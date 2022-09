Comunicado de prensa de Business Wire: HCL Group

HCL, un conglomerado mundial y UpLink, la plataforma de innovación abierta del Foro Económico Mundial, han anunciado hoy que se encuentra abierta la inscripción de las candidaturas para el Desafío mundial de innovación en agua dulce. Este es el primero de los cinco desafíos de la Iniciativa de innovación Acuapreneur de HCL y UpLink, un programa para encontrar soluciones innovadoras para conservar y restaurar los ecosistemas de agua dulce, de los "acuapreneurs" (empresarios especializados en agua). La iniciativa, presentada durante el congreso anual del Foro en Davos en mayo de 2022, creará un ecosistema de innovación único en el mundo dentro del sector del agua dulce. La fecha límite para presentar las candidaturas es el 8 de noviembre de 2022. Los detalles completos y los requisitos para participar se pueden consultar en este enlace. HCL se ha comprometido a aportar 15 millones de dólares en cinco años para apoyar a los emprendedores que se especializan en agua.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005996/es/

Roshni Nadar Malhotra, presidente de HCL Technologies señaló: "Un ecosistema de innovación puede ayudar a acercarles a los emprendedores del agua del sector los recursos y el asesoramiento para invertir en la creación de nuevas soluciones y en la mejora de las ya existentes para ampliar la escala y las repercusiones. Hay emprendedores y empresas de reciente creación que pueden ofrecer soluciones contextualizadas para conservar el agua dulce y que han estado intentando repercurtir a pequeña escala dentro de pequeños ecosistemas. Muchos de ellos luchan por conseguir financiación y carecen de la capacidad operativa para ampliar sus soluciones. HCL, a través de su amplia red y de su asociación con UpLink, del Foro Económico Mundial, quiere asegurarse de que estos emprendedores sean identificados y apoyados".

El desafío del primer año, denominado Desafío mundial del agua dulce, se centrará en:

-- Mejorar las decisiones: soluciones que aporten conocimientos faltantes, mejoren la recopilación de datos y produzcan datos transparentes y accesibles (es decir, soluciones que controlen y prevean el uso y la demanda de agua)

-- Restaurar la calidad del agua: soluciones que aborden la calidad del agua mediante su control, tratamiento, restauración o protección (por ejemplo, soluciones como destiladores solares para purificar el agua)

-- Capacidad de adaptación de los ecosistemas: soluciones que protegen las aguas de origen en toda la cadena de valor y refuerzan la capacidad de adaptación a las perturbaciones climáticas y meteorológicas, teniendo en cuenta las zonas más vulnerables en riesgo (es decir, soluciones que reducen la evapotranspiración del agua por el calor extremo o formas de absorber y almacenar las inundaciones agudas)

Gim Huay Neo, Director General del Centro para la naturaleza y el clima del Foro Económico Mundialcomentó: "La Iniciativa de innovación Aquapreneur invita a todos los emprendedores a participar para ampliar y acelerar sus soluciones y su impacto. Con esta iniciativa, apuntamos a mejorar la capacidad de adaptación en el manejo del agua dulce y proteger mejor nuestro recurso hídrico. La colaboración con HCL y UpLink abre una plataforma para que los mejores innovadores se pongan en contacto con socios públicos y privados, además de acceder a fondos de riesgo, para transformar conjuntamente nuestra gestión y uso sostenibles de los sistemas de agua dulce".

HCL y UpLink priorizarán los criterios siguientes:

-- Etapa: Empresas emergentes orientadas al impacto que se encuentren en fase piloto, de crecimiento o de ampliación, con éxito demostrado hacia la escala (es decir, un historial probado con resultados e impacto medibles). No se considerarán las soluciones que representen una "idea" o una fase de "prototipo".

-- Modelo de negocio: Idealmente se buscan empresas emergentes con fines de lucro o empresas sociales con un modelo de financiación sostenible y en lo posible, híbrido.

-- Escala: Empresas de creación reciente (start-up) que demuestren potencial de ampliación, en particular hacia las comunidades más afectadas, junto con una visión para lograr la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo.

Los emprendedores seleccionados tendrán la oportunidad de colaborar codo a codo con expertos de la industria, inversores y socios del ecosistema para seguir desarrollando su solución innovadora, con el fin de ampliar la escala y el impacto.

Acerca de HCL Group

Fundada en 1976 como una de las primeras empresas de TI de la India, HCL es una pionera de la informática moderna con muchas primicias en su haber, en particular, la introducción del ordenador de 8 bits con un microprocesador en 1978, mucho antes que sus homólogos mundiales. En la actualidad, el Grupo HCL está presente en todos los sectores, entre ellos, el tecnológico y el sanitario y comprende tres empresas del grupo: HCL Technologies, HCL Infosystems y HCL Healthcare. El Grupo genera unos ingresos anuales de más de 11.800 millones de dólares con más de 211.000 empleados que operan en 52 países.

HCL Technologies, una empresa del grupo, potencia a las empresas globales con tecnología para la próxima década, hoy. Como empresa tecnológica líder a nivel mundial, se enorgullece de sus iniciativas en materia de diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad y educación. HCL Technologies también es un socio estratégico del Foro Económico Mundial.

Acerca de UpLink

UpLink es la plataforma de innovación abierta del Foro Económico Mundial y se dedica a catalizar una "revolución empresarial" para apoyar un cambio sistémico positivo para las personas y el planeta. Presentada en el Congreso Anual del Foro en Davos en enero de 2020 en colaboración con Salesforce y Deloitte, UpLink es ahora un próspero ecosistema que abarca más de 50.000 emprendedores, inversores y expertos, quienes colaboran en torno a la innovación para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Para más información, visite www.hcl.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005996/es/

Contacto

Dr. Pooja Arora | pooja_sikka@hcl.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.