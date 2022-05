Comunicado de prensa de Business Wire: Guidewire Software, Inc.

Guidewire (NYSE: GWRE) y Bdeo Technologies S.L. (Bdeo) han anunciado que el nuevo acelerador Ready for Guidewireque Bdeo ha creado para Guidewire ClaimCenter ya está disponible en Guidewire Marketplace.

Según McKinsey & Company, la Inteligencia Artificial (AI) ayudará a transformar la industria de los seguros, incluyendo el procesamiento de siniestros de seguros generales, donde ha aumentado la utilización de sistemas de captura de datos, sensores y otras tecnologías. Bdeo utiliza la tecnología de IA para que las aseguradoras de Europa y Latinoamérica automaticen parte de sus procesos agilizando la gestión de los siniestros por daños en vehículos. A través de Bdeo Visual Intelligence, el titular de la póliza puede enviar imágenes y vídeos para completar el aviso de siniestro. La solución evalúa rápidamente la gravedad y los costes de reparación asociados, realizando análisis automatizados para las aseguradoras.

Dentro de Guidewire Claim Center, las aseguradoras pueden consultar previsiones de costes de reparación, tomar decisiones con mayor exactitud, e incluso acceder a la contratación de los proveedores de servicios más adecuados. Bdeo Visual Intelligence también permite a los servicios de reparación disponer al instante tanto de las capturas digitales del estado del vehículo como del análisis de daños.

Con Bdeo, las aseguradoras pueden:

-- Emitir solicitudes de inspección remota dentro de ClaimCenter;

-- Solicitar a los asegurados el envío de imágenes y vídeos de los daños, o programar una videollamada para ofrecer orientación en tiempo real;

-- Proporcionar informes de daños de forma rápida tanto a los asegurados como a los proveedores.

"Gracias a nuestra tecnología, las aseguradoras pueden evaluar los daños y estimar los costes con precisión y rapidez, lo que les permite tomar con agilidad las mejores decisiones," asegura Julio Pernía, director ejecutivo de Bdeo. "Esa eficacia hace que los partes se cierren más rápido, y ayuda a que las compañías de seguros ofrezcan una mejor experiencia a sus clientes."

"Damos la enhorabuena a Bdeo por su acelerador para ClaimCenter," ha manifestado Becky Mattick, vicepresidenta de Global Solution Alliances. "La tramitación de partes es, en ocasiones, un proceso muy complejo. Poner algoritmos basados en IA en manos de las aseguradoras a través de ClaimCenter agiliza la productividad, lo que ayuda a mejorar la experiencia del cliente."

Sobre Bdeo

Bdeo es una empresa de Inteligencia Artificial con sede en España, México, Francia, Reino Unido y Alemania que trabaja para clientes en 20 países. La misión de la compañía es revolucionar la industria de los seguros de automóvil y hogar con una solución integral de Visual Intelligence que haga evolucionar la forma en que los clientes se conectan con las compañías de seguros. Bdeo proporciona tecnología de primer nivel que acelera el flujo habitual de resolución de siniestros, al digitalizar y automatizar procesos mediante Visual Intelligence.

Con una propuesta de valor integral que cubre todo el ciclo del cliente, Bdeo transforma la experiencia minimizando conflictos, aumentando la satisfacción y reduciendo los costes operativos para las compañías de seguros, lo que genera un gran impacto económico.

Para obtener más información sobre Bdeo, visite https://bdeo.io

Sobre el ecosistema Guidewire PartnerConnect y Ready for Guidewire

Los socios de Guidewire PartnerConnect Solution proporcionan soluciones de software, tecnología y datos, así como servicios de apoyo a los seguros. Nuestros socios ayudan a impulsar el valor comercial y la innovación de las aseguradoras mediante el desarrollo y la entrega de aplicaciones, integraciones y extensiones, así como otras soluciones complementarias para productos de Guidewire. Todas las soluciones de nuestros socios Ready for Guidewire están certificadas en seguridad, calidad y compatibilidad, y se pueden encontrar en Guidewire Marketplace.

Para más información sobre Guidewire PartnerConnect, por favor, visite: http://www.guidewire.com/partners.

Sobre Guidewire

Guidewire es la plataforma en la que las compañías de seguros generales confían para comunicarse, innovar y crecer de manera efectiva. Combinamos digital, core, el análisis y la inteligencia artificial en nuestra plataforma como servicio en la nube. Más de 450 aseguradoras, desde nuevas empresas hasta las más grandes y complejas del mundo, funcionan con Guidewire.

Como socio de nuestros clientes, evolucionamos continuamente para garantizar su éxito. Estamos orgullosos de nuestro historial de implementación sin igual, con más de 1.000 proyectos completados con éxito, respaldados por el equipo de I + D más grande y el ecosistema de socios más amplio de la industria. Nuestro Marketplace tiene cientos de aplicaciones que aceleran la integración, localización e innovación.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.guidewire.com/es. Síganos en Twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Para más información sobre las marcas registradas de Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices

