Comunicado de prensa de Business Wire: GTA

GTA, líder de telecomunicaciones de Guam, llevó a cabo de manera reciente una ceremonia de inauguración para marcar el comienzo de la construcción del Centro de Datos Alupang (Alupang Data Center), un centro de datos y estación de amarre de cables con diseño y concepción de primer nivel, en Tamuning, Guam. Este centro de datos de vanguardia ofrecerá más de 31 000 pies cuadrados de espacio construido según los estándares del Nivel III con 4,0 megavatios (MW) de potencia instalada. La sostenibilidad y eficiencia energética están construidas de manera inherente en el diseño del centro de datos. Estas nuevas instalaciones podrán recibir nuevos cables de fibra submarinos, lo que brinda aún más conectividad en toda Guam.

GTA held a groundbreaking ceremony to mark the start of construction of the Alupang Data Center in Tamuning, Guam. PHOTO (L-R) Benjamin Wu, Partner, Huntsman Family Investments (HFI); Roland Certeza, President and CEO, GTA; Governor Lourdes Leon Guerrero, Governor of Guam; Paul Huntsman, President and CEO of Huntsman Family Investments (HFI) and GTA Board Chairman; David John, Board Director, GTA (Photo: Business Wire)

Bajo la propiedad de Huntsman Family Investments (HFI), con sede en EE. UU., GTA sigue expandiendo su infraestructura de comunicaciones en toda la isla y de manera internacional. Paul Huntsman, presidente y director ejecutivo de HFI y presidente del Consejo de GTA, expresó: "Nuestras inversiones continuas demuestran la importancia estratégica de Guam como un centro de comunicaciones sofisticadas y globales del Pacífico. Tenemos el compromiso de brindar amplias oportunidades tecnológicas que mejoran nuestra ventaja competitiva, lo que fortalece la infraestructura de la isla y acelera las transformaciones digitales permanentes en nuestra comunidad".

Junto con GTA y HFI, la gobernadora Lou Leon Guerrero y otros dignatarios de Guam dieron la primera palada para marcar el comienzo de la construcción. Estuvieron presentes cerca de 100 accionistas para dar testimonio de otro hito en la larga trayectoria de GTA.

Roland Certeza, presidente y director ejecutivo, manifestó: "GTA ya opera con éxito varias estaciones de amarre de cables y centros de datos en Piti, y el desarrollo del Centro de Datos Alupang forma parte de nuestro compromiso permanente con Guam, lo que apoya aún más el crecimiento de la economía digital local y las estrategias de transformación digital. Ofrecer al área el primer centro de datos de computación de vanguardia es un proyecto emocionante y también lo es brindar un centro de conectividad para todos los nuevos cables transpacíficos que llegan a Guam".

GTA eligió a Nova y a AMORIENT como constructores diseñadores, debida a la amplia experiencia en construir centros de datos de gran escala a nivel global y de entregar proyectos de construcción gestionados puntual y profesionalmente en Guam. Las instalaciones de dos pisos de 31 000 pies cuadrados se construyen para ofrecer la mejor colocación, energía fiable y estable, y conectividad de fibra en la isla para cumplir con las demandas de empresas modernas y de prestadores de servicios de tecnología y contenidos. Las instalaciones ofrecen rendimiento de clase mundial, seguridad, redundancia y fiabilidad para soportar tifones, terremotos y otras catástrofes naturales. La fecha de finalización del Centro de Datos Alupang está programada para el tercer trimestre de 2024.

