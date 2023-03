Comunicado de prensa de Business Wire: Graforce

Los días 6 y 7 de marzo, en elInternational LNG Congress 2023, más de 350 empresas debatirán sobre los principales retos de la industria del GNL, desde las infraestructuras de transporte y almacenamiento hasta su uso como combustible o por parte de los usuarios finales.Graforceintroducirá la electrólisis del metano (plasmálisis), una tecnología revolucionaria que convierte el GNL en hidrógeno. Esto permite a los grandes consumidores de gas pasarse al hidrógeno de combustión limpia sin cambiar de proveedor de energía ni de método de transporte.

Graforce has developed methane electrolysis plants. Erected at LNG terminals or other decentralized locations, they can decarbonize LNG/LPG by converting methane into hydrogen and solid carbon. This allows large gas users to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or method of transporting. (Photo: Business Wire)

"Aún no podemos prescindir por completo de los combustibles fósiles. Pero la UE está a tiempo de alcanzar sus objetivos de descarbonización si el GNL, el GLP o el gas natural dejan de quemarse y se convierten en hidrógeno y carbono sólido con ayuda de la electricidad verde y de nuestras plantas de hidrógeno", afirmó el Dr. Jens Hanke, director técnico de Graforce.

En las plantas modulares de plasmálisis, un campo de plasma de alta frecuencia, generado por electricidad renovable, divide hidrocarburos como el metano en sus componentes moleculares: hidrógeno y carbono sólido. En comparación con la electrólisis del agua, la plasmálisis requiere solo una quinta parte de la energía para producir la misma cantidad de hidrógeno. Una sola planta de 20 megavatios puede convertir en hidrógeno unas 70 000 toneladas métricas de GNL al año y ahorrar unas 200 000 toneladas métricas de CO2.

El hidrógeno puede utilizarse para generar electricidad y calor sin emisiones o en la industria química. Dado que el CO2 se secuestra en los productos a largo plazo, esta tecnología es también la primera alternativa al almacenamiento de carbono lista para el mercado.

Cooperación para la generación combinada de electricidad y calor

En enero de 2023, Graforce inició una cooperación con Kawasaki Gas Turbine Europe. Dentro de la solución de planta, el hidrógeno libre de carbono se produce a partir de biometano, gas natural, GNL o GLP. Esto se convierte en electricidad en la turbina de gas de hidrógeno de Kawasaki y se reutiliza en la plasmálisis para producir hidrógeno. De este modo, se genera electricidad sin CO2 y calor a alta temperatura. Una vez puesto en marcha, todo el sistema no requiere más electricidad.

Acerca de Graforce

Graforce es una empresa alemana de tecnología del hidrógeno. Sus plantas "power-to-X" producen hidrógeno sin dióxido de carbono o con dióxido de carbono negativo y materias primas sintéticas, con la máxima eficiencia y menores costes de infraestructura en la gama de varios megavatios. De este modo, Graforce descarboniza las energías fósiles, los sectores industriales y los sectores del calor, el transporte y la construcción. Actualmente, la empresa está ampliando sus asociaciones estratégicas para extender rápidamente su tecnología del hidrógeno a todo el mundo. www.graforce.com/EN

Contacto

Graforce GmbH Dr. Jens Hanke Teléfono: +49 30 - 63 2222 -110 presse@graforce.de

