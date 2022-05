Comunicado de prensa de Business Wire: GoCardless

GoCardless, líder en soluciones de pago bancario directo, anunció hoy el nombramiento de Paul Stoddart como presidente. Stoddart se incorpora desde Mastercard, donde fue presidente de Nuevas Plataformas de Pago, presidente ejecutivo de Vocalink y miembro del Comité de Gestión de Mastercard. En su nuevo cargo en GoCardless será el responsable global de la organización de salida al mercado, que incluye los equipos de Estrategia, Ventas, Producto, Marketing y Clientes, con el objetivo de acelerar el crecimiento y alcanzar la ambición de la empresa de convertirse en una red de pagos bancarios mundial.

Stoddart aporta una gran experiencia a GoCardless. Fue nombrado director ejecutivo de Vocalink tras su adquisición por parte de Mastercard y, posteriormente, fue ascendido a presidente de Nuevas plataformas de pago de Mastercard, donde dirigió la creación y el crecimiento de una unidad de negocio que amplió el rol de Mastercard en los pagos más allá de las tarjetas, hasta los pagos entre cuentas. Antes de Vocalink, fue codirector de Finanzas Corporativas en Barclaycard. También pasó 10 años en NatWest, donde ocupó varios puestos de alta responsabilidad, incluido su negocio de adquisición de comercios y comercio electrónico, Worldpay.

Su nombramiento se produce en un momento en el que la compañía amplía su oferta de soluciones de pago bancario directo, tanto para pagos por única vez como recurrentes, y desarrolla su conjunto de productos de inteligencia de pagos para ayudar a las empresas a gestionar sus pagos de forma más eficaz. GoCardless se beneficiará de la experiencia de Stoddart al duplicar la apuesta por los pagos de cuenta a cuenta, con planes para lanzar en breve su función de Pagos recurrentes variables en el Reino Unido y expandir Instant Bank Pay, su solución para pagos por única vez, en toda Europa.

Hiroki Takeuchi, cofundador y director ejecutivo de GoCardless, señaló: "Este año marca un punto de inflexión en GoCardless ya que nos expandimos más allá de los pagos recurrentes para prestar servicios a una gama más amplia de segmentos de clientes y casos de uso de pagos. Contar con las personas adecuadas para dirigirnos en este recorrido es fundamental a medida que ampliamos nuestro negocio, desarrollamos nuevos productos y servicios con la banca abierta, y exploramos nuevos mercados. Paul tiene una experiencia única en pagos con y sin tarjeta, y está bien posicionado para ayudarnos a aprovechar las oportunidades que harán de GoCardless una fuerza a tener en cuenta en el entorno de los pagos".

Paul Stoddart, presidente de GoCardless, afirmó: "GoCardless está en un lugar increíblemente emocionante ahora mismo. Hiroki y el equipo ya han construido un negocio exitoso al resolver problemas reales de los clientes. Tienen los cimientos de una red mundial de pagos bancarios que alcanzará un éxito tras otro a medida que más empresas y personas adopten los pagos de cuenta a cuenta, desde el débito bancario hasta los pagos habilitados por banca abierta. Seguiremos ampliando los límites de lo que es posible en los pagos. En este nuevo puesto en GoCardless tendré la oportunidad de formar parte del equipo que construye la nueva generación de soluciones de pago para hacer precisamente eso, con las necesidades de los clientes como prioridad".

El nombramiento de Stoddart ocurre mientras GoCardless sigue acelerando su crecimiento tras su última ronda de financiación de 312 millones de USD en febrero. En los meses transcurridos, GoCardless lanzó su segunda función de banca abierta, Verified Mandates, en el Reino Unido, y Success+, su producto de "inteligencia de pagos" que utiliza el aprendizaje automático para identificar el día óptimo para recuperar pagos fallidos, en los Estados Unidos.

En el Reino Unido, GoCardless ha firmado recientemente sus primeros clientes de Pagos recurrentes variables (Variable Recurring Payment, VRP) y tiene previsto introducir dichos pagos tanto en forma de "barrido" como "sin barrido" en los próximos meses. A mediados de 2022, GoCardless también integrará PayTo en su plataforma global de pagos bancarios a tiempo para el lanzamiento regulado en Australia.

GoCardless es líder mundial en soluciones de pago bancario directo, lo que facilita el cobro de pagos recurrentes y por única vez directamente desde las cuentas bancarias de los clientes a través del débito directo y la banca abierta. La red global de pagos y la plataforma tecnológica de GoCardless les simplifican el cobro a 70 000 empresas de todo el mundo, desde corporaciones multinacionales hasta pequeñas empresas. Cada año, GoCardless procesa más de 30 000 millones de USD en pagos en más de 30 países. GoCardless tiene su sede en el Reino Unido, con oficinas adicionales en Australia, Francia, Alemania y los Estados Unidos.

