Comunicado de prensa de Business Wire: GN Corporation

El tratamiento del cáncer con las propias células inmunitarias, los linfocitos citolíticos espontáneos (natural killer, NK) y los linfocitos T, denominado terapia celular de mejora inmunitaria autóloga (AIET, por sus siglas en inglés) administrada junto con la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía convencionales, que se practica desde hace tiempo en Japón, ya está disponible en el hospital Vinmec de Hanoi (Vietnam), gracias a la transferencia de tecnología por parte de GN Corporation. Los pacientes con cáncer de los países vecinos acuden ahora al hospital Vinmec para recibir este tratamiento. La terapia con células inmunitarias autólogas, regulada por la ley de medicina regenerativa de Japón, utiliza células inmunitarias autólogas expandidas en laboratorio, sin proteínas animales ni manipulación genética.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221002005091/es/

NK cells and T-cells in vitro culture method, without feeder cells or animal serum or genetic manipulation, for immune-cell therapy to cancer patients developed and practiced in Japan was tech-transferred to Vinmec Hospital, Hanoi, Vietnam, which was accomplished in phases viz., (i) Cell processing facility infrastructure and equipment advisory, (ii) Training of biotechnologists from Vietnam in Japan, (iii) On-site, technical support in Vinmec hospital lab by Japanese experts (iv) Educational seminars to physicians, oncologists and (v) Interaction with regulatory authority in Japan, the PMDA and MHLW; spearheaded by GNC Japan. Immune-cell therapy with Thermotron RF8-EX radiofrequency hyperthermia, when added to conventional cancer treatment, yields increase in survival of cancer patients. These safety proven treatments practiced for long in Japan to manage most of the solid tumours are of interest to many cancer hospitals overseas to add them to their existing oncology services. (Graphic: Business Wire)

Beneficios de la AIET y la hipertermia:Si biense ha constatado un aumento de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer al añadir la terapia con células inmunitarias al régimen de tratamiento convencional, el sistema de hipertermia desarrollado en Japón mejora aún más el resultado del tratamiento del cáncer, ya que actúa sobre las células cancerosas, vulnerables a los daños a una temperatura más alta (42 grados centígrados). Para extender estos tratamientos complementarios contra el cáncer a los hospitales del extranjero, GNC Japan colabora con Yamamoto Vinita, fabricantes de Thermotron, el primer equipo de hipertermia para tratar tumores malignos, aprobado en Japón, que ya se ha instalado en más de 300 hospitales de seis países. La versión más moderna, Thermotron-RF8-EX, es un sistema autónomo con radiofrecuencia de ocho megahercios, que utiliza electrodos de diferentes tamaños en combinación para tratar tumores sólidos superficiales y profundos de todo el cuerpo, excepto el ojo y el cerebro.

Características principales del Thermotron RF8-EX:

-- Potencia los efectos beneficiosos de la quimioterapia y radioterapia

-- Mejora la inmunidad y la calidad de vida de los pacientes con cáncer

-- No se producen radiaciones y, por lo tanto, no es necesario ningún tipo de protector

-- Fácil incremento de la temperatura en la zona de la lesión objetivo

-- Sólidos antecedentes de seguridad desde 1980 en más de 300 hospitales oncológicos

Los hospitales de Japón en los que se aplican estas terapias contra el cáncer reciben pacientes del extranjero para su tratamiento. Recientemente, los hospitales oncológicos de otros países han empezado a mostrar interés en añadir estas dos terapias a sus sistemas existentes para el tratamiento del cáncer en los servicios de oncología clínica.

Los avances de GN Corporation al agregar valor a las tecnologías japonesas mediante la interacción interdisciplinaria, el desarrollo de nuevas soluciones de salud y su difusión mundial fueron presentados por el Gobierno de Japón en el canal oficial de YouTube de la oficina del primer ministro de Japón, en el portal JETRO Invest in Japan y en un artículo patrocinado por el Gobierno de Japón en Bloomberg.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221002005091/es/

Contacto

Samuel JK Abraham info@gncorporation.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.