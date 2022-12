Comunicado de prensa de Business Wire: GlobalTrade Corporation

GlobalTrade Corporation (GTC) acaba de anunciar que ha sido adquirida por la empresa suiza Komgo. Komgo y GTC ofrecen conjuntamente soluciones de digitalización de la financiación comercial a más de 120 clientes multinacionales y a sus más de 11 000 filiales, conectándolos con sus instituciones financieras y proveedores de servicios comerciales a nivel mundial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005157/es/

"Juntos, Komgo y GTC darán la más amplia cobertura, y los mayores volúmenes, a nuestros usuarios corporativos y bancarios. Unimos la experiencia de Komgo en materias primas con la de GTC en el sector, consolidando el mercado de los servicios comerciales digitales. La financiación comercial está avanzando hacia un marco digital, y estamos orgullosos de estar a la vanguardia de esta transición", expresó Souleïma Baddi, directora ejecutiva de Komgo.

"El sector ha estado esperando esta consolidación", afirmó Jacob Katsman, presidente del Consejo de administración de GTC. "Ahora, en colaboración con Komgo, podemos conectar a las empresas con todas sus instituciones financieras para la financiación comercial, independientemente del sistema de gestión que utilicen. Las soluciones que ofrecen ambas empresas son complementarias y cubren toda la gama de instrumentos de pago utilizados en el comercio internacional, empezando por la detección de facturas fraudulentas hasta la automatización y gestión de cartas de crédito, garantías bancarias y cobros documentales; todo ello integrado en un mercado de financiación comercial".

Acerca de Komgo

Komgo es una empresa de desarrollo de software y servicios tecnológicos con sede en Suiza que se encarga de resolver los problemas del sector de la financiación comercial. Nuestras refinadas soluciones digitales están transformando los flujos de trabajo internos y las relaciones entre importadores, exportadores, bancos y todas las partes interesadas. Nuestra base de clientes mundial, propiedad de los principales bancos y empresas del sector, cuenta con el apoyo de oficinas en Seúl, Singapur, Ginebra, Londres, Nueva York y Houston.

Acerca de GlobalTrade Corporation

GlobalTrade Corporation (GTC) es pionera en soluciones de financiación comercial multibancaria para empresas. La empresa lidera el sector mediante el desarrollo de ecosistemas destinados a digitalizar todas las fases de una operación de financiación del comercio y conectar a todas las partes de la transacción. La última versión de las soluciones en la nube de GTC incluye funciones para establecer y gestionar las relaciones con las instituciones financieras, la fijación de precios de los instrumentos de financiación, su emisión y el asesoramiento, los eventos posteriores a la emisión, la gestión de la documentación electrónica y la participación en el riesgo. Reconociendo que la financiación comercial está estrechamente conectada con otras áreas dentro y fuera de una organización corporativa, GTC admite múltiples interfaces y formatos para compartir información con otros sistemas corporativos internos, como la planificación de recursos empresariales (ERP), los informes financieros, la gestión de efectivo y los pagos, la gestión de usuarios, así como plataformas externas para conectar con bancos y proveedores de logística. Más información en www.globaltradecorp.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005157/es/

Contacto

Para información a la prensa y los medios de comunicación, comunicarse con: Doug Court Responsable de marketing y comunicación de la marca Tel.: +41 78 741 8185 Correo electrónico: doug.court@komgo.io

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.