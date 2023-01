Comunicado de prensa de Business Wire: GlobalLogic Inc.

GlobalLogic Inc., una empresa del Grupo Hitachi y líder en ingeniería digital, anunció hoy la adquisición de Hexacta, una empresa pan latinoamericana de ingeniería digital y de datos. Esta compra es parte de la estrategia continua de GlobalLogic para ampliar su oferta y su lista de personal de talento excepcional en ingeniería, para satisfacer la fuerte demanda del mercado de servicios de ingeniería digital. Durante más de 20 años, Hexacta viene suministrando con éxito desarrollos de software de alta calidad, consultoría de TI, diseño UI/UX y servicios de ingeniería y análisis de datos. La orientación al cliente y la experiencia de Hexacta en todas las fases del ciclo de la ingeniería de software han generado una clientela sumamente satisfecha con marcas de renombre mundial.

Las organizaciones siguen invirtiendo en la creación de productos, plataformas y experiencias digitales nuevas para atraer más a los clientes, crear nuevas fuentes de ingresos y ser más sostenibles. Esta continua ola de transformación genera una demanda sólida de ingeniería digital, como la que ofrecen GlobalLogic y Hexacta. Gracias a la adquisición de empresas de ingeniería de software consolidadas con equipos cualificados, GlobalLogic continuará respondiendo a la demanda intensa del mercado y prestando servicio a una creciente comunidad de clientes en todo el mundo.

Con operaciones en cinco países, Hexacta fortalece la presencia de GlobalLogic en América Latina, que ya goza de un éxito considerable. Su equipo de consultores tiene amplia experiencia en big data y analítica, servicios en la nube, desarrollo full-stack y pruebas, las cuales son todas capacidades esenciales para crear productos y plataformas digitales de vanguardia. Sus sucursales estratégicas nearshore son ideales para los clientes de América del Norte y del Sur, ya que ofrecen una mayor proximidad geográfica y menos diferencias horarias. Hexacta reúne a 800 empleados en 10 centros en Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos y Uruguay bajo el paraguas de GlobalLogic, ampliando las capacidades y ofertas de la compañía, para ofrecer un acceso más amplio al personal especializado en ingeniería en toda América Latina.

"Al trabajar en la intersección del diseño, la ingeniería y los datos, GlobalLogic sigue siendo el socio de elección para ayudar a los clientes a transformar y modernizar sus productos y servicios digitales", aseguró Nitesh Banga, residente y gerente general de GlobalLogic. "Con la incorporación de Hexacta, estamos consolidando nuestra cartera de servicios y capacidades de entrega subcontratación en países cercanos (nearshore), además de incorporar una profunda experiencia técnica y una pericia única en la industria. Les damos la bienvenida al equipo y esperamos poder disfrutar juntos de nuestros éxitos futuros".

"Hemos trabajado diligentemente durante las últimas dos décadas para desarrollar el talento de nuestro personal y las capacidades para prestar servicios innovadores a nuestros clientes", subrayó Juan Navarro, fundador y socio gerente de Hexacta. "Al sumarnos a GlobalLogic y al ecosistema más amplio del Grupo Hitachi, podemos llevar esas capacidades a un mercado mucho más grande, ganando mayor alcance y escala simultáneamente. Estamos encantados de sumarnos a la familia GlobalLogic en esta trayectoria tan emocionante".

Gracias a esta compra, GlobalLogic estará en condiciones de aumentar los puntos fuertes de Hitachi en Tecnología de la Información (TI), Tecnología Operativa (TO) y Productos, además de acelerar su crecimiento ayudando a expandir el negocio de Lumada.

No se dieron a conocer los términos de la transacción. En virtud del acuerdo, Hexacta continuará operando con su gerencia y personal actual, en calidad de subsidiaria de propiedad absoluta de GlobalLogic. La transacción depende de la aprobación reglamentaria habitual y se estima que se cerrará a fines del primer trimestre de 2023.

Acerca de Hexacta

Hexacta (www.hexacta.com) es una empresa latinoamericana que presta servicios integrales de ingeniería digital y de datos, con software desarrollado a medida a por subcontratación en paíces cercanos y en el resto del mundo (nearshore y offshore), sistemas de pruebas y diseño de interfaces del usuario. La empresa tiene su sede en Uruguay y centros de innovación en Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos. Numerosos clientes empresariales de una amplia gama de industrias (tecnología educativa, tecnología financiera, salud, medios de comunicación y juegos y tecnología) se benefician de las metodologías ágiles que optimizan la ejecución de los programas. Con más de 20 años de éxito en la entrega de programas, la empresa ha sabido ganarse su reconocimiento como una de las principales firmas de ingeniería digital de América Latina.

Acerca de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) es líder en ingeniería digital. Ayudamos a las marcas de todo el mundo a diseñar y crear productos, plataformas y experiencias digitales innovadoras para el mundo moderno. Con la integración del diseño de experiencias, la ingeniería compleja y la experiencia en datos, ayudamos a nuestros clientes a imaginar lo que es posible y a agilizar su transición hacia los negocios digitales del mañana. Con sede en Silicon Valley, GlobalLogic opera estudios de diseño y centros de ingeniería en todo el mundo, haciendo extensiva nuestra profunda experiencia a los clientes de los sectores de automoción, comunicaciones, servicios financieros, sanidad y ciencias de la vida, fabricación, medios de comunicación y entretenimiento, semiconductores y tecnología. GlobalLogic es una empresa del grupo Hitachi que opera con la marca Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), que contribuye a una sociedad sostenible con una mayor calidad de vida, al impulsar la innovación a través de los datos y la tecnología con el nombre de Negocio de la innovación social.

GlobalLogic es una marca comercial de GlobalLogic. Todas las demás marcas, productos o nombres de servicios son o pueden ser marcas comerciales o de servicio de sus respectivos propietarios.

