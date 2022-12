Comunicado de prensa de Business Wire: Global Savings Group

Global Savings Group (GSG) y Pepper.com (Pepper) han firmado un acuerdo para combinar sus fuerzas. En la práctica, esto significa la unión de la comunidad de compras más grande del mundo con la compañía de recomendaciones y recompensas líder a nivel europeo. La transacción marca el acuerdo más grande en la industria en 2022 y crea un emprendimiento de referencia en Europa con presencia global. Juntos, GSG y Pepper formarán una compañía de tecnología multinacional que brindará herramientas a los compradores en más de 20 mercados para tomar decisiones de compra más confiables. GSG y Pepper operarán de forma conjunta la comunidad de compras, recomendaciones y recompensas más grande del mundo, y conectarán a marcas y minoristas con consumidores en más de 2000 millones de trayectorias de compra por año.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221130006046/es/

Fabian Spielberger (CEO and Founder Pepper.com) and Gerhard Trautmann (CEO and Co-founder Global Savings Group) are about to join forces. (Photo: Business Wire)

"Estamos muy entusiasmados con este acuerdo que revolucionará la industria y reforzará nuestra posición de liderazgo en Europa. Junto con Pepper, potenciaremos significativamente nuestra capacidad de brindar herramientas a los consumidores y asumiremos un papel aún más relevante en sus vidas cotidianas. Esto abrirá un amplio campo para oportunidades de desarrollo que modelarán el futuro de nuestra industria de forma conjunta. El objetivo de esta combinación de fuerzas es crear una cartera exclusiva, sólida y aún más completa de soluciones de compras, con enormes beneficios para consumidores, marcas, minoristas y publicadores a una escala que simplemente no puede lograrse en ningún otro lugar. Juntos, nuestro impacto transformador será más grande y el crecimiento de GSG se potenciará", afirma el Dr. Gerhard Trautmann, director ejecutivo de GSG.

"Nuestro principal enfoque siempre fue ofrecer las soluciones para ahorrar dinero más amplias y eficaces a nuestras comunidades. Nuestra colaboración con GSG acelerará este proceso de forma significativa, ya que nos permite extender más nuestro alcance. En total, tenemos más de 20 años de experiencia en ayudar a que las personas tomen decisiones más inteligentes, y juntos ofreceremos experiencias de compra más eficientes y gratificantes. Nuestros leales clientes y muchos otros que se sumarán podrán aprovechar esta combinación de nuestros contenidos y tecnologías", comenta Fabian Spielberger, director ejecutivo de Pepper.

Tanto GSG como Pepper son líderes de mercado en sus respectivos ámbitos y han ampliado sus soluciones y servicios a través de adquisiciones estratégicas y un crecimiento orgánico. En 2018, después de la absorción de Pouch, especialista en lealtad de Reino Unido, GSG adquirió iGraal y Shoop, las marcas de devoluciones de efectivo líderes de Francia y Alemania, en 2020 y 2021 respectivamente. Además, acaba de comprar Coupons.com, la marca y el dominio de productos para consumidores estadounidense en 2021. Pepper siempre ha compartido la ambición de GSG por consolidar el mercado de rápido crecimiento en el sector y se ha encargado de expandirse a nivel internacional desde 2014. En la actualidad, Pepper opera plataformas de comercio social líderes del mercado como Dealabs, hotukdeals y mydealz. De forma conjunta, GSG y Pepper seguirán desarrollando y aprovechando tecnologías para construir la plataforma líder de soluciones y servicios de compra con el objetivo de impulsar de manera continua el crecimiento futuro en mercados y segmentos verticales actuales y nuevos.

Acerca de GSG

GSG es la compañía de recompensas por compras más grande de Europa, con presencia internacional en más de 20 mercados. Su objetivo es brindar herramientas para que los consumidores disfruten al máximo la vida mediante el acceso a los mejores ahorros, devoluciones de efectivo, ofertas, inspiración de productos, reseñas y otros servicios de compra digital. Fundada en 2012 y con sede en Múnich, GSG emplea a más de 700 personas en 12 oficinas en todo el mundo.

Acerca de Pepper

Pepper.com es la comunidad de compras más grande del mundo. Desde sus oficinas centrales en Berlín, con sucursales en Guadalajara, Londres, Lyon y Winnipeg, Pepper Media Holding opera plataformas de comercio sociales líderes del mercado como Dealabs, hotukdeals y mydealz.de, que son utilizadas por más de 25 millones de consumidores por mes y tienen influencia en 12.000 decisiones de compra por minuto. La compañía fue fundada en 2014 por Fabian Spielberger y Paul Nikkel.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130006046/es/

Contacto

www.global-savings-group.com Peter Meyenburg, director de relaciones públicas peter.meyenburg@joingsg.com +49 171 52 55 757

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.