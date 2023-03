Comunicado de prensa de Business Wire: Global Cement and Concrete Association

Las empresas emergentes de todo el mundo pueden desempeñar un papel crucial ayudando a una industria mundial en sus esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 y contribuir a resolver el reto climático. Están invitadas a participar en el "Innovandi Open Challenge", un programa de colaboración internacional dirigido por la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (GCCA) y sus miembros de todo el mundo.

Se invita a los solicitantes a trabajar en el desarrollo de nuevos materiales e ingredientes para el hormigón con bajas emisiones de carbono, un paso importante hacia el objetivo final del denominado hormigón "net zero".

La innovación puede ayudar a impulsar aún más el suministro de hormigón bajo en carbono mediante la reducción de la cantidad de clínker utilizado, que es el componente del cemento que más carbono emite, o utilizando los procesos de fabricación más avanzados. Los materiales alternativos, incluidos los residuos de la construcción y la demolición, pueden generar emisiones de CO2 mucho menores que el hormigón fabricado con el método tradicional, además de reducir la necesidad de utilizar materias primas vírgenes.

El desafío mundial pone en contacto a empresas de nueva creación con algunos de los principales fabricantes de cemento y hormigón del mundo, que operan en casi todos los países del mundo, para trabajar en iniciativas que reduzcan las emisiones y sean pioneras en la transformación medioambiental de toda la industria.

La GCCA y sus miembros representan el 80 % de la capacidad mundial de producción de cemento fuera de China, así como algunos fabricantes chinos clave. Las empresas que la componen se han comprometido a reducir y, en última instancia, eliminar las emisiones de CO2 del hormigón (que actualmente representan alrededor del 7 % a escala mundial), mediante la aplicación de la Hoja de ruta Concrete Future 2050 Net Zero de la GCCA, la primera industria pesada que establece un plan tan detallado.

El lanzamiento se produce tras el éxito del primer "Innovandi Open Challenge" del año pasado, en el que las empresas cementeras se asociaron con seis empresas de nueva creación, centradas especialmente en proyectos de captura y utilización de carbono. Tres de esos proyectos ya han pasado a la fase piloto.

Thomas Guillot, director ejecutivo de la GCCA, declaró:

"Hacemos un llamamiento a los mejores y más brillantes de todo el mundo para que nos acompañen en la urgente lucha por limitar el calentamiento global y contribuir a la consecución del gran premio del hormigón "net zero". Si es una empresa emergente de Austria a Australia, de Brasil a Bangladés, con una idea o tecnología innovadora, queremos saber de usted".

"El hormigón es la segunda sustancia más utilizada en la tierra después del agua y es una parte esencial de nuestra infraestructura moderna. La GCCA y todos nuestros miembros están trabajando arduamente para reducir las emisiones. Y las empresas emergentes pueden desempeñar un papel importante para ayudarnos a conseguirlo".

Las empresas emergentes encontrarán más información y pueden solicitar su participación en el "Innovandi Open Challenge" en la página web del GCCA Open Challenge:

https://gccassociation.org/innovandi/openchallenge/oc2023

Todas aquellas empresas que sean aceptadas para el "Innovandi Open Challenge" de este año obtendrán un acceso único a plantas industriales, laboratorios, redes clave y la experiencia e infraestructura de los 40 miembros de la GCCA de todo el mundo. También recibirán orientación de la GCCA y de sus miembros para ayudarles en el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos empresariales.

Claude Loréa, director de Cemento y responsable de Innovación de la GCCA, declaró:

"Ya hemos comprobado algunos progresos notables de las empresas emergentes que han trabajado con nuestros miembros en el primer "Innovandi Open Challenge", con varios proyectos ya en fase piloto. El tema de este año, el hormigón con bajas emisiones de carbono, es igualmente desafiante. Para triunfar, necesitamos productos asequibles, escalables y fáciles de adoptar. Deseamos buena suerte a todos los candidatos de este año. Estamos ansiosos por empezar a trabajar con los seleccionados".

Natalie Giglio es asociada sénior de desarrollo empresarial en Carbon Upcycling Technologies (Canadá), que participó en el primer "Innovandi Open Challenge". Anima a todas las empresas de nueva creación interesadas en trabajar en iniciativas de cero emisiones netas a que se presenten:

"El programa Innovandi está específicamente diseñado para fomentar la colaboración entre los mayores productores mundiales de cemento, y las nuevas empresas, lo que supone una oportunidad única para este desafío. Nuestra iniciativa se centró en validar materiales a escala de laboratorio, y ahora los resultados han sentado las bases para seguir colaborando y desarrollando proyectos".

El "Innovandi Open Challenge" abre sus puertas a los solicitantes a partir del 14 de marzo de 2023, y las solicitudes se cerrarán el 30 de mayo de 2023.

Citas adicionales de empresas emergentes que han participado en el primer "Innovandi Open Challenge":

Carbon BioCapture tiene su sede en Estados Unidos y ha patentado una tecnología de captura de CO2 mediante microalgas (algas microscópicas invisibles para el ojo humano). Su directora ejecutiva, Andrea Irarrazaval, explicó:"Ha sido una gran oportunidad y un honor para Carbon BioCapture (CBC) ser seleccionada en el programa global Open Challenge de GCCA... La participación ofrece medios valiosos para que las empresas tecnológicas incipientes accedan, obtengan asistencia para el crecimiento y ayuda para demostrar su potencial tecnológico a la crítica industria global del cemento y el hormigón".

CarbonOrO, con sede en los Países Bajos, está especializada en tecnología de captura de carbono mediante una amina bifásica única. Según Jan Hoppenbrouwers, portavoz de la empresa: "Se habla mucho de la captura, utilización y almacenamiento de carbono, pero debenos acelerar el número de proyectos piloto y avanzar hacia la implantación a escala comercial en todo el mundo. Los miembros de la GCCA y los esfuerzos conjuntos de sus consorcios reúnen todas las características para cambiar esta situación. Por ello, nuestro consejo es que participen en este desafío".

Coomtech, con sede en el Reino Unido, ha desarrollado una tecnología de secado de bajo costo y bajo consumo energético que utiliza aire turbulento gestionado para crear energía cinética para eliminar la humedad. Su fundador, Chris Every, declaró:"Coomtech participó en el "Innovandi Open Challenge" para mostrar su tecnología a escala mundial a la industria del cemento y el hormigón. Innovandi nos ha apoyado mucho y está en sintonía con las nuevas tecnologías desde un punto de vista comercial. Las conexiones que establece el programa son un excelente trampolín para las empresas tecnológicas emergentes centradas en el vital sector del cemento y el hormigón".

Fortera, con sede en EE. UU., utiliza tecnología para capturar las emisiones de CO2 de las cementeras y combinarlas con óxido de calcio para fabricar carbonato cálcico reactivo. Su vicepresidente, Kas Farsad, expresó:"La plataforma "Innovandi Open Challenge" nos ha permitido involucrar simultáneamente a múltiples actores del sector del cemento y profundizar en los puntos débiles de la industria, pero también en la búsqueda de soluciones pensando en la industria en general. Ya sea que quiera poner en marcha una planta piloto o validar una oferta comercial, contará con el apoyo de un consorcio de miembros de la GCCA".

MOF Technologies, con sede en el Reino Unido, utiliza unos modernos sorbentes denominados marcos metalorgánicos (MOF) para diseñar un sistema de filtración que captura y elimina el CO2 de los gases de combustión. Conor Hamill, codirector ejecutivo de la empresa, declaró:"Tras haber desarrollado un sistema de captura de carbono que supera las tradicionales barreras de adopción de energía y costo, estamos muy satisfechos de haber tenido la oportunidad de colaborar con los miembros de la GCCA para llevar nuestra tecnología a la práctica. Actualmente estamos trabajando con un consorcio innovador para poner a prueba nuestra tecnología Nuada ultraeficiente, que validará su potencial para ofrecer a la industria una solución de captura de carbono escalable y de bajo costo".

Contacto

Para estudios de casos, más información o entrevistas, contactar con: Simon Thomson, Director de Medios de comunicación, GCCA simon.thomson@gccassociation.org

