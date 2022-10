Comunicado de prensa de Business Wire: Global Power Technologies, Inc.

Global Power Technologies (GPT), Inc., líder en soluciones de energía fuera de la red, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo generador de energía MX PrimeGen, que representa su oferta más reciente de energía ininterrumpida y ultra confiable con eficiente consumo de combustible y bajas emisiones.

Field photo of GPT's MX PrimeGen Power Generator. (Photo: Business Wire)

El MX se basa en décadas de experiencia de GPT, que comienza con su tecnología TEG utilizada por la NASA en la misión espacial Apolo e instalada en uno de los entornos más remotos fuera de la red: la luna.

GPT aprovecha su experiencia en sistemas combinados de energía y de calor a fin de diseñar un generador de uso específico, apto para áreas de pozos a gran escala, ductos, aire de instrumentos y aplicaciones de telecomunicaciones. La confiabilidad del MX se basa en un motor japonés de primer nivel que está optimizado para operación continua y prolongada, con intervalos de mantenimiento extendidos.

"Los clientes buscan soluciones de mayor potencia para enfrentar los desafíos ambientales y sus metas de operaciones remotas. El MX resuelve la creciente demanda de extrema confiabilidad y desempeño de energía fuera de la red", señaló Laura Kennedy, presidenta de Global Power Technologies. "Además, es perfectamente apto para energizar aplicaciones de aire neumático de instrumentos mediante el reemplazo de metano, lo que elimina el venteo de este gas".

"El MX es revolucionario en su rango de potencia. Hay pocas alternativas con menos consumo de combustible, menos emisiones, menores demandas de mantenimiento y menor requisito de espacio", explicó Marcus Toffolo, director de ventas de Global Power Technologies.

Otras características clave del MX incluyen su capacidad para operar en condiciones ambientales desde -40 °C hasta +50 °C. El arranque y la parada, el encendido y el apagado, y el paro de emergencia pueden realizarse de forma local o remota. El monitoreo remoto en tiempo real se logra mediante IoT y protocolo Modbus. El MX supera los estrictos requisitos de certificaciones de la EPA y también cuenta con certificaciones CSA y UL/ULC.

El generador de energía MX PrimeGen ya está disponible en el mercado.

Acerca de Global Power Technologies

Global Power Technologies (GPT) diseña y fabrica sistemas de alimentación fuera de la red ultra confiables para aplicaciones industriales de 5 W a 6 kW. La línea de generadores de GPT, incluyendo los generadores termoeléctricos compatibles con energía solar híbrida, ofrecen energía a bajo costo para aplicaciones fuera de la red que poseen necesidades críticas de alimentación. Con más de 45 años de experiencia y más de 35.000 soluciones de energía implementadas a nivel global, los productos de GPT están en funcionamiento en más de 55 países en todo el mundo. Visite www.globalte.com y @global-thermoelectric en LinkedIn.

Contacto

Marcus Toffolo marcus.toffolo@globalte.com (403) 236-5556

