Comunicado de prensa de Business Wire: Global Excel Management Inc.

Global Excel Management Inc. (Global Excel), proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos en el ámbito de la salud a nivel mundial, se complace en anunciar que ha adquirido una participación mayoritaria en Blue Sky Health Pty Ltd (que opera con el nombre de Flightcare Global), una empresa innovadora que ofrece una serie de productos y servicios basados en la tecnología que ayudan a gestionar los eventos médicos antes del vuelo, en el aire y en tierra.

Reg Allatt, Director general (CEO, por sus siglas en inglés) de Global Excel, afirmó: "Siempre hemos visto el sector de la salud en la aviación como un segmento de mercado con un importante potencial. Global Excel lleva mucho tiempo prestando servicios en tierra a varias compañías aéreas, pero nuestro objetivo a largo plazo siempre ha sido ampliar la gama de servicios que ofrecemos. Flightcare Global supone un complemento perfecto desde el punto de vista estratégico. Nuestra inversión en Flightcare demuestra nuestro compromiso de ampliar nuestra gama de servicios de gestión de riesgos a nivel mundial, permitiéndonos prestar un mejor respaldo a nuestros clientes con un socio altamente cualificado y de ideas afines".

El Dr. David Newman, Director general (CEO) de Flightcare Global, explica: "Creemos en ofrecer el mejor respaldo y las mejores soluciones a nuestros clientes. No hay duda de que con el apoyo de Global Excel seremos capaces de ofrecer una colección de soluciones más fuerte a nuestros clientes: antes del vuelo, en el aire y en tierra. Esperamos trabajar junto con el equipo de Global Excel que, al igual que Flightcare Global, se centra en ofrecer un servicio y un valor excepcionales a sus clientes".

En los próximos meses, ambas empresas seguirán centrándose en ofrecer el máximo nivel de servicio a sus respectivos clientes, al tiempo que identificarán oportunidades de sinergia que pongan de relieve nuestros puntos fuertes, tanto en el aire como en tierra.

Acerca de Global Excel Management Inc.

Global Excel (www.globalexcel.com) es un proveedor de servicios integrales de soluciones de gestión de riesgos en el ámbito de la salud a nivel mundial. Ofrece una gama completa de servicios de mitigación de riesgos, atención direccional, contención de costos, administración de reclamos y asistencia médica a más de 1.800 clientes situados en más de 90 países de todo el mundo. Como grupo, Global Excel gestiona aproximadamente 380.000 casos de pacientes hospitalizados, ambulatorios y no médicos al año y procesa más de USD 1.950 millones en reclamos de asistencia médica anualmente.

Acerca de Flightcare Global

Flightcare Global (www.flightcareglobal.com) proporciona acceso a una amplia gama de productos y servicios de vanguardia diseñados para gestionar eventos médicos antes del vuelo, en el aire y en tierra mediante soluciones innovadoras, altamente personalizadas para las operaciones de sus clientes. El enfoque de Flightcare Global está basado en la tecnología y es rentable, y lo lleva a cabo un equipo multidisciplinar con experiencia en gestión médica, operativa y de cuentas de alto nivel.

Para más información, póngase en contacto con John Spears, Vicepresidente de desarrollo comercial y marketing, en john.spears@globalexcel.com o Sarah Magee, Directora y jefa comercial, en sarah.magee@flightcareglobal.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005180/es/

Contacto

John Spears, Vicepresidente de desarrollo empresarial y marketing en john.spears@globalexcel.com Sarah Magee, Directora y jefa comercial en sarah.magee@flightcareglobal.com

