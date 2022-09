Comunicado de prensa de Business Wire: Glenfarne Asset Company, LLC

Glenfarne Asset Company, LLC ("Glenfarne"), desarrollador, propietario y operador de activos de energía e infraestructura en el Continente Americano, anunció en el día de hoy que adquirió Termonorte Colombia S.A.S. (la "Planta" o "Termonorte"), una central eléctrica ubicada en las cercanías del puerto de Santa Marta en Colombia. Con esta adquisición, se fortalece el compromiso asumido por Glenfarne de ofrecer estabilidad en la red de energía eléctrica a Colombia y toda la región latinoamericana.

Termonorte cuenta con una capacidad instalada de 93 MW y comenzó a funcionar en diciembre de 2018. La Planta funciona tanto con combustible de gas natural como líquidos, y se encuentra estratégicamente ubicada con conexión directa al gasoducto de Promigas.

"Termonorte desempeña un papel central en la transmisión de la energía en Colombia al ofrecer un recurso de generación flexible y confiable en una región con una capacidad firme limitada. Las características de Termonorte representan un complemento ideal para los recursos intermitentes de generación de energías renovables que se encuentran en implementación en la región del Caribe. Esperamos trabajar con las autoridades, los organismos de regulación y las comunidades locales para oficiar como piedra angular del sistema de energía de Colombia en los años venideros", declaró Bryan Murphy, director gerente de Glenfarne.

Glenfarne es también un socio de empresa conjunta en EnfraGen, LLC., una compañía de gestión independiente propietaria de Prime Energía Colombia ("Prime Energía"), así como de otros activos de energía latinoamericanos. Termonorte operará en forma separada de Prime Energía en Colombia y oficiará como agente independiente en el mercado de electricidad colombiano.

Acerca de Glenfarne Asset Company, LLC

Glenfarne Asset Company, LLC es una subsidiaria de Glenfarne Group, LLC, una firma de administración y desarrollo de infraestructura y energía de gestión privada con sedes en la Ciudad de Nueva York y Houston, Texas, y oficinas en Dallas, Texas; Ciudad de Panamá, Panamá; Santiago, Chile; Bogotá, Colombia; Río de Janeiro, Brasil; Seúl, Corea del Sur; y Ho Chi Minh City, Vietnam. Los experimentados ejecutivos, administradores de activos y operadores se ocupan de desarrollar, adquirir, gestionar y operar activos de infraestructura energética en América del Norte, América del Sur y Asia. Para más información, visite www.GlenfarneGroup.com.

