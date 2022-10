Comunicado de prensa de Business Wire: Gillette

Gillette, líder mundial en cuidado personal masculino y pionero en el sector de los juegos y los deportes electrónicos, acaba de anunciar el regreso de la Gillette Gaming Alliance, un equipo de estrellas seleccionadas para representar a la marca y crear contenido para el público de todo el mundo. Por quinto año consecutivo, la Gillette Gaming Alliance refuerza el compromiso de la marca con la comunidad de jugadores y aumenta su presencia identificando nuevas y apasionantes formas de participación para los seguidores. La Alliance sigue siendo el programa de juegos con mayor trayectoria de la marca, y cuenta con 13 streamers que representan a ocho países.

Gillette celebrates fifth year with the Gillette Gaming Alliance -- an all-star team of streamers selected to represent the brand and create content for audiences worldwide. (Graphic: Business Wire)

Integrada por caras conocidas y miembros nuevos, la Gillette Gaming Alliance cuenta ahora con streamers superestrella: TypicalGamer (Norteamérica), Mongraal (Reino Unido), Jolavanille (Francia), Nikof (Francia), Papaplatte (Alemania), Rumathra (Alemania), Pizfn (Italia), Xiuder (Italia), Vicens (España), Agustín (España), Nobru (Brasil), Elded (México) y Juansguarnizo (México).

A lo largo del programa que durará un año, los miembros crearán contenido personalizado que transmitirán en vivo tanto en Twitch como en YouTube, mientras comparten detalles de sus propias rutinas de aseo personal y recomendaciones de productos, que incluyen las innovaciones más recientes de Gillette, como GilletteLabs con barra exfoliante y King C. Gillette. Los streamers realizarán transmisiones en solitario y en equipo, en las que se reunirán para luchar en algunos de los juegos más populares y reconocidos, como Fortnite.

"Hemos alcanzado un momento histórico con el quinto aniversario de Gillette Gaming Alliance, y nos entusiasma ver cómo este fantástico programa sigue creciendo y evolucionando junto a la diversa y dinámica comunidad de los juegos", comentó Daniel Ordóñez, responsable global de franquicias de la marca Gillette. "Nuestro trabajo de años en el mundo de los juegos aporta una conexión fundamental con nuestros consumidores más jóvenes. Tenemos el mismo compromiso de siempre para que sea una experiencia con la marca Gillette que los seguidores adoren ver año tras año".

También vuelven los mapas y minijuegos de Gillette Fortnite, y mejor que nunca, tras el éxito del mapa Gillette Bed Battles del año pasado, que acumuló medio millón de jugadores únicos en los primeros meses. Gillette está creando dos nuevas versiones del mapa "Gillette Face-off", un laboratorio futurista y una mina, cada una de ellas con un juego lleno de acción en el que no hay que construir nada y que cuenta con varios productos de Gillette. Por otra parte, se introducirá una tercera experiencia de Fortnite creada a medida para el torneo de juegos de la Copa Gillette, que volverá en su segundo año y comenzará en 2023.

"Estoy orgulloso de formar parte de la épica lista de Gillette Gaming Alliance", señaló el jugador profesional Andre Rebelo, también conocido como TypicalGamer. "Tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta y de relacionarme con otros jugadores de todo el mundo, además de apoyar a una marca tan conocida como Gillette. Es importante tener buen aspecto y sentirse fresco mientras se hacen transmisiones todo el día, así que estoy emocionado por compartir con mis seguidores cómo me preparo. No pierdan de vista mis canales con las últimas actualizaciones".

Las transmisiones en directo con los 13 miembros de la lista de Gillette Gaming Alliance comienzan este mes y continuarán hasta junio de 2023. Los consumidores y los aficionados pueden esperar aún más el próximo año, con nuevas formas de interactuar con sus streamers favoritos, la oportunidad de ganar fantásticos premios e incluso la posibilidad de unirse a una transmisión en equipo.

Para más información, solo hay que seguir a Gillette en TikTok, Twitter e Instagram.

*Esta es una experiencia en modo Creativo de Fortnite realizada de forma independiente y no está patrocinada, avalada ni administrada por Epic Games, Inc.

