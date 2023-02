Comunicado de prensa de Business Wire: GIGABYTE

GIGABYTE, innovador líder de hardware informático y soluciones de servidores, exhibirá las configuraciones de servidores de próxima generación en MWC 2023 (puesto #5F60, pabellón 5). Esta es la primera vez que GIGABYTE realizará una copresentación con su última subsidiaria escindida, Giga Computing, que se especializa en soluciones empresariales. Juntas, revelarán las últimas soluciones de informática para edge computing (computación periférica), computación ecológica, IA, centros de datos de HPC e implementación en la nube corporativa para demostrar el panorama del "Power of Computing (Poder de la informática)" y la manera en que está dándole una nueva forma a las perspectivas de la industria en el mundo.

Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en MWC, GIGABYTE presentará la nueva serie de servidores destinados a producir un impacto en HPC, desarrollo de la IA y computación en la nube. Con su experiencia de larga data, las soluciones de servidores de GIGABYTE han sido ampliamente adoptadas en sectores, como por ejemplo, instituciones académicas, centros aeroespaciales, servicio de nube pública, empresas de semiconductores y estudios de animación, para desbloquear todo el potencial de las grandes innovaciones.

Los centros de datos Edge aceleran el crecimiento del ecosistema 5G

Durante MWC, GIGABYTE revelará las últimas series de los servidores de edge computing. Estos servidores periféricos pueden procesar datos con velocidad de transmisión excepcional y rendimiento informático utilizando menos energía. El diseño de chasis de corta profundidad le permite a los servidores entrar en espacios limitados cerca de fuentes de datos. Desempeñan papeles esenciales en el soporte de grandes cantidades de dispositivos de IdeC en tiempo real.

La cobertura creciente de la red 5G, la fabricación inteligente, la tecnología automotriz y las ciudades inteligentes están impulsando una gran demanda de centros de datos Edge. Las completas soluciones de servidores periféricos de GIGABYTE apuntan a empoderar a las empresas e instituciones a destrabar las infinitas oportunidades de negocios relacionadas con 5G.

Las soluciones de computación ecológica de GIGABYTE refuerzan el rendimiento de los centros de datos con una menor huella de carbono

La demanda creciente de electricidad de los centros de datos ha sido un desafío importante para lograr objetivos de cero emisiones netas. El precio de la electricidad aumenta y las condiciones climáticas extremas hacen que las soluciones de refrigeración de los centros de datos sean una exigencia esencial en la estrategia informática.

GIGABYTE presenta la solución de refrigeración por inmersión y servidores compatibles en MWC. La solución ha sido adoptada por una fundición de IC para mejorar las emisiones de dióxido de carbono de los centros de datos de HPC y la disipación del calor. Su PUE (eficacia de utilización de energía) fue reducida de manera importante a menos de 1,08 y el rendimiento de los procesadores de HPC fue reforzado en más de un 10 %, lo que estableció un ejemplo admirable de los centros de datos ecológicos.

GIGABYTE ha establecido altos estándares de tecnología informática ecológica en las líneas de productos de servidores en general. Se los conoció por los diseños de disipación del calor de calidad y rendimiento destacado incluso bajo grandes cargas de trabajo informático. Varios institutos como universidades y empresas de telecomunicaciones cooperaron con GIGABYTE para construir sus propios centros de datos ecológicos y lograron mayor innovación con una menor huella de carbono.

En la próxima MWC, GIGABYTE recibirá a los participantes para que exploren una visión más inteligente y más sostenible a través del "Power of Computing". La información destacada del puesto serán las innovaciones tecnológicas de edge computing, la computación ecológica, la IA, los centro de datos de HPC y la nube corporativa, y de qué manera conectan infinidad de posibilidades para un futuro mejor.

