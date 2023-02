Comunicado de prensa de Business Wire: GIGABYTE

GIGABYTE y su filial, Giga Computing, presentan conjuntamente las soluciones de servidor de próxima generación en el MWC 2023. La exposición abarcará soluciones de TI para computación periférica, desarrollo de IA, centros de datos HPC, servidores en la nube, computación ecológica y computación visual, en sintonía con el tema "Power of Computing" (el poder de la computación). Gracias a la amplia experiencia de GIGABYTE, estos servidores han sido ampliamente adoptados por instituciones académicas y empresas de todo el mundo, lo que ha acelerado la innovación en diversas industrias.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005511/es/

GIGABYTE at MWC 2023: Advancing AI, ESG and 5G Technology Breakthroughs through "Power of Computing" (Photo: Business Wire)

Conectar las infinitas posibilidades de las aplicaciones 5G con la computación periférica

GIGABYTE presenta tres modelos de servidores periféricos (E163-S30, E263-Z30, E252-P30), compatibles con los últimos procesadores Intel, AMD y Ampere, respectivamente. Desempeñan funciones esenciales en los centros de datos de periferia, que soportan el funcionamiento de grandes cantidades de dispositivos IoT en aplicaciones 5G como la fabricación inteligente, la tecnología automotriz y las ciudades inteligentes.

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio 5G, GIGABYTE ofrece distintas selecciones de servidores periféricos que destacan por su potencia de cálculo, escalabilidad, velocidad de transmisión y menor consumo energético. El diseño de chasis de poca profundidad hace que estos servidores se adapten a los microcentros de datos situados cerca de las fuentes de datos en zonas urbanas y remotas, lo que permite a los gobiernos y a las empresas conectar a la población con la tecnología inteligente 5G.

Acelerar los avances en innovación de IA con servidores GPU y centros de datos HPC

El auge del ChatGPT ha hecho que más industrias de todo el mundo exploren el valor de las innovaciones de la IA. En el MWC, GIGABYTE expone los últimos servidores GPU/HPC (G493-SB0, H263-S64) que soportan los procesadores más avanzados, RAM DDR5 y carriles PCIe 5.0 de gran ancho de banda que potencian la eficiencia de la computación de IA.

GIGABYTE ofrece diversas selecciones de servidores GPU/HPC certificados por NVIDIA que han pasado rigurosas pruebas de rendimiento, estabilidad y escalabilidad. Permiten acelerar de forma masiva las cargas de trabajo para el procesamiento de datos a gran escala, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático y la inferencia, con lo que la investigación en IA pasa al siguiente nivel.

Capacitar al mundo para optar por un futuro sostenible a través de la computación ecológica

Con la creciente demanda de IA, HPC y computación en la nube, la principal causa de desperdicio de energía es el calor excesivo generado por los servidores. En el MWC, GIGABYTE presenta soluciones de refrigeración por aire, líquido e inmersión, que ofrecen varias opciones para que las empresas construyan sus "centros de datos ecológicos".

GIGABYTE ha consolidado su experiencia en estructuras de servidores, tanques de inmersión y sistemas de gestión. Las soluciones de refrigeración por inmersión han sido adoptadas por el líder de las telecomunicaciones japonés KDDI, un gigante mundial de fabricación de circuitos integrados y otros distinguidos clientes. En uno de los casos de éxito, el centro de datos logró una reducción del 30 % en el consumo de energía, al tiempo que aumentó el rendimiento de los procesadores HPC en un 10 %. GIGABYTE ofrece varias soluciones de refrigeración de servidores para permitir a las empresas generar ventajas tecnológicas y sobresalir en los objetivos de sostenibilidad.

Además de los diferentes servidores, GIGABYTE presenta una potente estación de trabajo en la exposición "Visual Computing" en el stand. La estación de trabajo GPU W771-Z00, conocida por su rendimiento a nivel de servidor empresarial, por soportar hasta 64 núcleos y 2 TB de memoria total del sistema y por su capacidad multitarea, permite a los creadores generar mundos virtuales realistas, renderizar en 3D y posproducir películas en colaboración en tiempo real, lo que les ayuda construir obras maestras con la máxima eficiencia.

Acerca de GIGABYTE

GIGABYTE es ingeniería, visionaria y líder en el mundo de la tecnología que usa su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo de la industria para crear, inspirar y progresar. GIGABYTE, empresa de renombre con más de 30 años de excelencia galardonada en placas madre y tarjetas de gráficos, es esencial en la comunidad de HPC, y provee a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. En la vanguardia de la tecnología cambiante, GIGABYTE está dedicada a inventar soluciones inteligentes que permitan la digitalización de la periferia a la nube, y les permita a los clientes captar, analizar y transformar la información digital en datos económicos que puedan beneficiar a la humanidad y "Upgrade Your Life" (modernizar su vida).

Visite GIGABYTE en su página para el evento MWC

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005511/es/

Contacto

Contacto de prensa: Michael Pao brand@gigabyte.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.