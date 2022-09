Comunicado de prensa de Business Wire: GCCA

La CCUS del Clean Energy Ministerial (CEM CCUS) y la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (GCCA) anunciaron hoy, durante el primer Foro de Acción Mundial sobre Energía Limpia (GCEAF), un acuerdo que ayudará a aumentar la adopción de la captura, el uso y el almacenamiento del carbono (CCUS) en toda la industria del cemento y el hormigón, en un movimiento cuyo objetivo es estimular la innovación, la inversión y aumentar el ritmo de los esfuerzos de descarbonización.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220923005363/es/

Major CCUS industry and government collaboration announced at Global Clean Energy Action Forum (GCEAF) in Pittsburgh, USA. Left to right: Thomas Guillot, CEO of the Global Cement and Concrete Association, Henriette Nesheim, Assistant Director General, Norwegian Ministry of Petroleum and Energy - and CEM CCUS Initiative Co-Lead from Norway, Brad Crabtree, Assistant Secretary, Fossil Energy and Carbon Management, US Department of Energy (Photo: Business Wire)

Un aspecto central del acuerdo será estudiar incentivos, marcos políticos y soluciones financieras a nivel mundial que puedan permitir proyectos de CCUS a escala industrial durante los próximos diez años. Ambas organizaciones colaborarán para garantizar la adopción e a largo plazo del CCUS, más allá de 2030, gracias al desarrollo político y tecnológico.

El acuerdo determina la función que puede tener la CCUS en la consecución segura y efectiva de un futuro sin emisiones y facilita la identificación y la detección geográfica de posibles proyectos de CCUS en el sector del cemento. Se estudiarán las necesidades de infraestructura de transporte y almacenamiento que implica la integración de los proyectos de CCUS en el sector del cemento en los centros estratégicos de transporte y almacenamiento de CCUS. También ayudará a fomentar las asociaciones en los proyectos y a agilizar su consecución en las economías en desarrollo.

Thomas Guillot, director general de la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón, comentó: "El cemento es el ingrediente imprescindible del hormigón, el material de fabricación humana que más se utiliza en todo el mundo. Es la columna vertebral del mundo moderno. La industria se esfuerza por innovar en cada etapa del ciclo del hormigón. Consideramos que la captura de carbono es una palanca crucial para que la industria mundial del cemento logre su ambicioso objetivo de hormigón neto cero para 2050.

"Estamos empezando a ver cómo surgen ya los primeros proyectos de CCUS. Tenemos un mapa de 35 proyectos anunciados y en marcha en todo el mundo, con otros 100 proyectos más en preparación entre nuestras empresas miembros que operan en todo el mundo".

Además, Guillot agregó: "Se trata de un progreso muy satisfactorio, pero no podemos lograr nuestra misión de descarbonización nosotros solos. La CCUS es una tecnología facilitadora clave y un área crucial de colaboración para asegurar que se implemente la política gubernamental, la infraestructura facilitadora y la inversión más amplia. Por eso es tan importante asociarse con la iniciativa Clean Energy Ministerial CCUS, para ayudar a desplegar y acelerar su progreso y su adopción general".

Por su parte, Henriette Nesheim, Subdirectora General del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega y codirectora de la Iniciativa CCUS de la CEM, señaló: "Se trata de una oportunidad perfecta para colaborar con una industria de vital importancia. En Noruega ya estamos construyendo nuestro primer proyecto de cemento-CCS en Brevik y esperamos poder compartir la experiencia con los demás".

Por otro lado, Brad Crabtree, subsecretario de Energía Fósil y Gestión del Carbono del Departamento de Energía de Estados Unidos, manifestó: "Para alcanzar nuestros objetivos climáticos tan ambiciosos es preciso descarbonizar varias industrias pesadas, incluida la producción del cemento. En Estados Unidos, gracias al apoyo del Congreso, estamos financiando proyectos para desarrollar tecnologías de captura de carbono en el cemento y en otros sectores industriales clave que son esenciales para la vida moderna, con el objetivo de ayudar a conseguir emisiones netas cero en toda la economía para 2050 y de conservar y generar puestos de trabajo industriales muy bien pagos. El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a impulsar el progreso en este ámbito, junto con nuestros socios de la Iniciativa CEM CCUS y la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón".

Para cumplir estos objetivos, ambas partes han acordado organizar talleres de expertos, que incluirán a los miembros de la iniciativa CEM CCUS y la GCCA, así como a las partes interesadas y socios pertinentes, en particular, a la Iniciativa de Descarbonización Profunda de la Industria del CEM (IDDI). Ambas partes también elaborarán informes conjuntos y organizarán actos públicos en los que se darán a conocer los avances en las oportunidades de adopción de los proyectos de CCUS en los centros estratégicos.

El acuerdo se anunció en un evento liderado por la GCCA y la iniciativa CEM CCUS en el Foro de Acción Global de la Energía, que trató sobre el desafío y la oportunidad que plantea la CCUS como una importante palanca de descarbonización para el sector mundial del cemento y el hormigón. Esto va en consonancia con uno de los pilares fundamentales de la hoja de ruta hacia el carbono neto cero para 2050 de la GCCA, lanzada el año pasado, en la que sus miembros se han comprometido a implementar al menos diez proyectos de CCUS a escala industrial para 2030.

Durante el evento, la industria resumió los principales desafío para acelerar la adopción de la CCUS y esbozó los factores cruciales para aumentar su implementación y crear un futuro concreto más ecológico. Estos factores abarcan las políticas de apoyo y la financiación, el progreso de la contratación pública y las opciones de infraestructura y almacenamiento de CO2 2, en colaboración con los centros estratégicos.

-fin-

Notas para los editores:

Entre los ponentes del evento dirigido por la GCCA y la iniciativa CEM CCUS en el Foro de Acción Mundial de la Energía se destacaron:

-- Henriette Nesheim, Subdirectora General del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, y codirectora de la iniciativa CEM CCUS de Noruega

-- Dan Dorner, Jefe de la Secretaría del CEM

-- Thomas Guillot, Director General de la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón

Panel:

-- Chris Ward, Director General de Lehigh Hanson Cement

-- Bjorn Otto Sverdrup, Presidente del Comité Ejecutivo de OGCI

-- Tareq Emtairah, Director de UNIDO

-- Brad Crabtree, Subsecretario de Energía Fósil y Gestión del Carbono del Departamento de Energía de Estados Unidos

-- Khalid Abuleif, Negociador Jefe de Asuntos Climáticos de Arabia Saudita

-- Coordinador: Juho Lipponen de CEM CCUS

Acerca de la GCCA

Fundada en enero de 2018, la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (GCCA) se dedica a desarrollar y fortalecer los aportes del sector a la construcción sostenible. La GCCA pretende fomentar la innovación en toda la cadena de valor de la construcción, en colaboración con las asociaciones del sector, así como con los arquitectos, ingenieros e innovadores. La asociación demuestra cómo las soluciones de hormigón pueden responder a los desafíos mundiales que plantea la construcción y a los objetivos de desarrollo sostenible, al tiempo que muestra el liderazgo industrial responsable en la fabricación y el uso del cemento y el hormigón. Además, complementa y apoya la labor de las asociaciones a nivel nacional y regional.

Acerca de CEM CCUS

La Iniciativa de CCUS del Ministerio de la Energía Limpia (Clean Energy Ministerial CCUS Initiative) es un grupo de 14 países miembros que han aunado sus fuerzas para agilizar juntos la adopción de la CCUS. Todos los países de la CEM CCUS desarrollan programas integrales de CCUS, con la intención de descarbonizar todos los sectores industriales relevantes. El objetivo de esta iniciativa es acelerar la CCUS como opción viable para mitigar el CO2, facilitar la difusión de conocimientos sobre tecnologías, normativas y políticas y establecer asociaciones estratégicas para acelerar la inversión en CCUS, tanto a corto como a largo plazo. Como plataforma orientada a la acción, la iniciativa no realiza análisis, sino que sirve para acercar a los gobiernos, la industria y los sectores financieros y de inversión.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220923005363/es/

Contacto

Las consultas de la prensa deben dirigirse a: GCCA@BCW-global.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.