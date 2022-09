Comunicado de prensa de Business Wire: FRISS

Los procesos eficaces son la base para mantener la confianza de los clientes. Sin embargo, hay un factor clave que frena la velocidad de los seguros: la confianza. Es por esto que FRIS anunció hoy la presentación de su plataforma Trust Automation Platform.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005681/es/

Si bien la confianza es importante en cualquier sector, en el nuestro es de suma importancia: es el concepto mismo sobre el que se construyen los seguros. Las condiciones que conforman el panorama han llevado la confianza directamente a la vanguardia a la hora de concretar buenos negocios. La confianza es difícil de mantener en los negocios basados en los servicios, en parte debido al volumen de interacciones.

Con la plataforma Trust Automation Platform, las aseguradoras pueden mejorar la eficiencia operativa siguiendo los 3 pilares de la confianza:

-- Estandarizar, salvaguardar y automatizar la competencia; ofrecer productos y servicios con excelencia en los procesos y conocimientos técnicos especializados

-- Aumentar la satisfacción del cliente al mostrar los motivos; trabajar con la intención de hacer lo mejor para los clientes con los que se interactúa y pensar en cómo equilibrar las necesidades de los diferentes grupos cuando sea necesario

-- Permitir que los procesos y el tratamiento de los clientes sean justos. Los procesos deben ser abiertos y transparentes, tanto para los clientes de confianza como para los que haya que verificar.

"La confianza se resquebraja fácilmente y una vez perdida, es casi imposible de recobrar. Los clientes se van a otra aseguradora si las interacciones no son satisfactorias. Nuestra Trust Automation Platform asegura una equidad informativa inmediata", explica Jeroen Morrenhof, director general y cofundador de FRISS. "Cada resultado viene acompañado de la justificación subyacente y se ejecuta de forma coherente, precisa y sin prejuicios, además de mantener abierta la oportunidad de agregar experiencia en la materia cuando sea necesario".

Según Gartner Research, la confianza del cliente sustituirá a la experiencia del cliente como término estratégico principal para el posicionamiento y la mensajería de servicios diferenciados. Las organizaciones que puedan infundir confianza digital podrán participar en un 50% más de ecosistemas para ampliar las oportunidades de generar ingresos.1 Ya hora de empezar a construir las relaciones que los clientes exigen y merecen.

"En el mundo actual, somos rápidos a la hora de evaluar cómo nos tratan en las interacciones personales con una empresa. La tecnología puede ser útil en este proceso, porque facilita la normalización y estandarización de los procesos de gran volumen, además de ayudar al personal especializado a realizar comentarios evaluativos y apoyar las excepciones cuando sea necesario", añade Christian van Leeuwen, cofundador y director de ventas de FRISS. "La dificultad radica en las interacciones con muchos casos individuales que en conjunto forman un grupo. Con el lanzamiento de la Trust Automation Platform, abrimos nuevas vías que la mayoría de las aseguradoras nunca habrían creído posibles".

Acerca de FRISS

FRISS es el proveedor líder de Trust Automation para las aseguradoras de la propiedad y contra accidentes. Las puntuaciones y los conocimientos en tiempo real basados en datos garantizan una confianza y comprensión instantáneas de los riesgos inherentes a todos los clientes e interacciones.

Con tecnología de última generación, la Trust Automation Platform permite gestionar con seguridad la confianza en toda la cadena de valor de los seguros, desde el primer presupuesto hasta los reclamos e investigaciones, cuando sea necesario.

Gracias a FRISS, la confianza se normaliza en toda la organización, para garantizar procesos coherentes que adviertan sobre los riesgos elevados en tiempo real. www.friss.com

1 Penny Gillespie, Nadine LeBlanc, Dale Kutnick: "Digital Trust Drives Customer Satisfaction and Business Results" (1 de marzo de 2022)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005681/es/

Contacto

Ruud van Gerwen Ruud.van.gerwen@friss.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.