Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies Inc.

Forescout Technologies Inc., líder mundial en cumplimiento normativo y ciberseguridad para todos los dispositivos conectados, anunció hoy que Barry Mainz se unirá a la empresa como CEO de forma inmediata.

Barry Mainz aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo ejecutivo en empresas de software de infraestructuras y ciberseguridad. Mainz se desempeñó como CEO y miembro del Consejo de Administración de MobileIron y también dirigió Wind River Systems, una división de Intel, como presidente durante importantes años de crecimiento. Además, Mainz cumplió funciones de liderazgo, así como cargos de asesor y consejero en empresas privadas y públicas como Mercury Interactive, Makara (adquirida por Red Hat, Inc.) y Sun Microsystems.

"Barry trabajó con Wael, nuestro Consejo y conmigo durante los últimos meses mientras nos preparábamos para ejecutar nuestra próxima etapa de crecimiento. Barry es un líder apasionado e inspirador que ofrece valor al cliente, construye equipos fuertes y fomenta la disciplina operativa y el máximo respeto", afirmó Greg Clark, presidente del Consejo, Forescout y ex CEO de las empresas de ciberseguridad BlueCoat y Symantec. "Su experiencia en empresas escalables e innovadoras lo convierte en el líder ideal para llevar a la compañía al siguiente nivel. Barry completa un equipo fantástico en Forescout y se basará en nuestros sólidos cimientos. Estamos satisfechos con los resultados de la trayectoria de Forescout hasta la fecha, y estamos entusiasmados con el nuevo valor que Forescout está aportando a nuestros clientes a través de nuestras adquisiciones, así como de nuestro desarrollo orgánico".

Bryan Taylor, responsable del equipo de inversión en tecnología de Advent y socio director en Palo Alto, añadió: "Estamos entusiasmados con el nombramiento de Barry como CEO, ya que aporta una gran experiencia y conocimientos al cargo, y confiamos en que, bajo su liderazgo, la compañía seguirá prosperando y alcanzando un éxito aún mayor. También queremos agradecer a Wael Mohamed su liderazgo y su importante contribución a Forescout".

"Estoy realmente entusiasmado con el trabajo que hemos realizado para planificar el próximo horizonte de Forescout y estoy encantado de asociarme con nuestro Consejo, nuestro sólido equipo de gestión y los empleados al tiempo que ponemos en práctica nuestros planes", afirmó Barry Mainz, CEO de Forescout. "Trabajar junto a Greg y nuestro Consejo en los últimos meses me da una gran confianza en que vamos por el camino correcto y en que ofreceremos un inmenso valor a nuestros clientes".

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. ofrece cumplimiento y ciberseguridad para todos los dispositivos conectados, incluidos los entornos de TI, IoT, OT, IoMT y en la nube. La plataforma Forescout proporciona visibilidad completa de activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para Zero Trust. Durante más de 20 años, las organizaciones Fortune 100 y las agencias gubernamentales han confiado en Forescout para proporcionar ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio. www.forescout.com

