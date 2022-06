Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

El Business Intelligence Group anunció hoy que CyberMDX, una empresa de Forescout, líder en ciberseguridad automatizada, ganó los Premios de Ciberseguridad Fortress 2022 (2022 Fortress Cyber Security Awards) en la categoría de Liderazgo. El programa de premios de la industria buscó identificar y recompensar a las empresas y productos líderes del mundo que están trabajando para mantener nuestros datos y activos electrónicos seguros entre una creciente amenaza de piratas informáticos.

Forescout, que adquirió CyberMDX a principios de este año, ofrece ciberseguridad automatizada continua en activos de TI, OT, IoT e IoMT a través de su Plataforma Forescout Continuum basada en la nube. Al adquirir CyberMDX, Forescout amplía su seguridad líder en dispositivos médicos dedicada a proteger la calidad de la atención médica en todo el mundo. Su nuevo Paquete de Seguridad Médica (Healthcare Security Suite) proporciona visibilidad de activos, prevención de amenazas de red y análisis operativo para dispositivos conectados de TI, OT, IoT e IoMT. La solución también ayuda a los clientes a identificar las vulnerabilidades de los activos, para que puedan remediar rápidamente los activos y prevenir incidentes cibernéticos. La solución también está diseñada para integrarse con los entornos existentes de los clientes a través de su arquitectura escalable y fácil de implementar.

Para las organizaciones de atención médica en el entorno actual, mantener el marco de seguridad de una organización es de suma importancia. El Paquete de Seguridad Médica de CyberMDX en la plataforma Continuum respalda los marcos de seguridad de sus clientes al automatizar el descubrimiento, la evaluación y la gobernanza continua de todos los activos cibernéticos conectados para mitigar el riesgo e impulsar la automatización y la eficiencia del negocio.

"Unirnos a Forescout nos permitió expandir nuestra capacidad para proteger las cosas que protegen las vidas humanas", dijo Azi Cohen, exdirector ejecutivo de CyberMDX y actual líder de tecnología IoMT en Forescout. "Con el aumento de los ataques a los proveedores de atención médica durante la pandemia, nos enfocamos en formas de brindarles una ayuda más inmediata y de fácil acceso que abarque los activos médicos, así como las infraestructuras de TI tradicionales. Innovamos para ofrecer opciones factibles y así mitigar los riesgos que estaban automatizados en el producto. El equipo trabajó muy duro para llevar eso al mercado rápidamente, por lo que es especialmente satisfactorio obtener este reconocimiento".

"Estamos muy orgullosos de nombrar a CyberMDX de Forescout como ganador del programa de premios de Ciberseguridad de Fortress 2022", afirmó María Jiménez, directora de Nominaciones de Business Intelligence Group. "A medida que nuestra sociedad continúa evolucionando y se vuelve más dependiente de las redes y los datos, las empresas como Forescout son fundamentales para brindar la protección y la confianza que demandan los consumidores".

Para obtener información sobre el Paquete de Seguridad Médica de CyberMDX, visite https://www.forescout.com/solutions/healthcare/. Para obtener información sobre los premios anuales de Ciberseguridad de Fortress, visite https://www.bintelligence.com/fortress-cyber-security-awards.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. proporciona ciberseguridad automatizada en todo el terreno digital y a la vez mantiene la alineación constante de las plataformas de seguridad de los clientes con sus realidades digitales para todos los tipos de activos: TI, TO, IoT e IoMT. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio.

Juntos gestionamos el riesgo cibernético.

Acerca deBusiness Intelligence Groupwww.bintelligence.com

El Business Intelligence Group fue fundado con la misión de reconocer el verdadero talento y el desempeño superior en el mundo de los negocios. A diferencia de otros programas de premios de la industria, estos programas son evaluados por ejecutivos de negocios que tienen experiencia y conocimiento. El sistema de puntuación único y patentado de la organización mide selectivamente el rendimiento en múltiples dominios comerciales y recompensa a aquellas empresas cuyos logros están por encima de los de sus pares.

