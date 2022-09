Comunicado de prensa de Business Wire: Fine Point Technologies

Fine Point Technologies ha lanzado hoy Mountain Range https://finepoint.com/mountainrange/ , una solución de malla Wi-Fi 6 de bajo costo con análisis de datos de los abonados, pruebas de velocidad y gestión completa de TR-069, una alternativa al producto Open Sync de Plume.

La combinación de Wi-Fi 6 para todo el hogar con el análisis de datos de los abonados aporta una tecnología accesible y de vanguardia a los abonados de los operadores, y ofrece una alternativa de malla de menor costo que proporciona las ventajas de Plume sin necesidad de una plataforma propietaria. MountainRange es una opción inteligente para los proveedores de servicios de banda ancha que buscan añadir valor inmediato a sus abonados. Con la tecnología plug and mesh, los despliegues son rápidos y sencillos, lo que hace que la tecnología de vanguardia sea accesible para todos. MountainRange, combinado con los potentes análisis de datos ofrecidos a través de los productos de Fine Point, MountainView y EpicView , hacen que sea una solución completa para los operadores que quieren proporcionar a los clientes una experiencia de primera calidad a un precio accesible, proporcionando hasta 7000 pies cuadrados de cobertura para el hogar o la empresa de un abonado de banda ancha.

Probado y comprobado - MountainRange es una solución llave en mano de malla Wi-Fi 6 de calidad garantizada para todo el hogar. Los operadores de banda ancha pueden vender e implantar MountainRange con la confianza de que se reducirán las llamadas de servicio relacionadas con problemas de wi-fi en el hogar o la empresa de un abonado.

Análisis de datos - con el análisis avanzado de datos de MountainView y EpicView, los operadores pueden establecer y optimizar los indicadores clave de rendimiento, desarrollar campañas de marketing orientadas y mejorar la respuesta del servicio de atención al cliente para reducir el tiempo de llamadas telefónicas y las subsiguientes visitas de camiones.

Técnico de campo móvil y aplicación para abonados- con la gestión basada en estándares TR-069, la tecnología de conexión y malla, y la itinerancia sin fisuras, los clientes experimentarán menos problemas relacionados con el wi-fi mediante el uso de su aplicación IOS o Android para gestionar su red wi-fi.

"MountainRange da a los operadores una ventaja, al hacer accesible la oferta de una solución Wi-Fi 6 gestionable TR-069 que permite a los suscriptores aprovechar las últimas tecnologías sin problemas", dijo Rodger Henry, Director de Innovación Wi-fi, en Fine Point Technologies. "Con la creciente adopción de dispositivos inteligentes y la introducción del 6G, estamos anticipando una creciente demanda de MountainRange en nuestra base global de clientes".

El sistema MountainRange Whole Home Mesh Wi-Fi 6 está disponible directamente en Fine Point Technologies y a través de la red de distribuidores de Fine Point. Para más información sobre cómo convertirse en distribuidor, visite www.finepoint.com/partners.

Acerca de Fine Point Technologies

Fine Point Technologies, que celebra su 25o aniversario, es una empresa privada que se centra en el desarrollo de software para la gestión remota de todos los equipos de los fabricantes de CPE con herramientas de software basadas en los estándares TR-069 y TR-369 que conectan a los operadores de red con sus abonados. Fine Point ofrece soluciones para la gestión de dispositivos, instalación, pruebas de velocidad, atención al cliente, concentración de acceso de banda ancha y análisis de datos. Las soluciones de Fine Point gestionan tanto las plataformas alámbricas como las inalámbricas desde un único servidor, proporcionando a los operadores de red una única interfaz de usuario para gestionar todos los dispositivos. Más información en www.finepoint.com

Contacto

Patrick Maloney Vicepresidente de Desarrollo de Producto (503)-939-3062 pmaloney@finepoint.com

