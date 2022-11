Comunicado de prensa de Business Wire: FIFA+ Collect

FIFA+ Collect, la plataforma oficial de artículos digitales para coleccionar de la FIFA+, construida sobre la cadena de bloques (blockchain) Algorand, anunció hoy sorteos especiales para vivir experiencias VIP para los fanáticos del fútbol que asistan al Mundial de la FIFA Qatar 2022?. El programa denominado "Own It, Win It, Live It", que invita a los fanáticos a "tenerlo, ganarlo, vivirlo", está abierto hasta el 20 de noviembre de 2022 en www.fifapluscollectgowin.com.

Cada ganador de la experiencia VIP viajará con un invitado en una escapada de cinco días y cuatro noches a Doha, con todos los gastos pagos (pasaje de avión ida y vuelta, alojamiento de lujo en el St. Regis Doha, entradas para dos partidos de cuartos de final del Mundial de la FIFA, u$s 500 para gastos generales, una cesta de regalo conmemorativa con souvenires de la FIFA y de FIFA+ Collect y mucho más. Cada semana se seleccionará un ganador al azar.

Podrán participar los fanáticos de todo el mundo que compren paquetes de objetos digitales para coleccionar que muestren los mejores momentos deportivos de los 92 años de historia de la FIFA. Cada compra de un paquete otorga automáticamente una participación y cada compra adicional aumenta el número de participaciones. Se aplican otros términos y condiciones adicionales.

Los paquetes de Artículos digitales para coleccionar de FIFA+ tienen cada uno tres momentos destacados al azar del extenso archivo de imágenes históricas de fútbol de la FIFA. Actualmente, se pueden comprar dos colecciones: la Colección Génesis, que es la primera entrega de FIFA+ Collects, disponible por tiempo limitado y la recién lanzada colección Archivos. Ambas colecciones están disponibles por tan solo u$s 4,99 e incluyen una serie de goles increíbles y atajadas asombrosas en cuatro niveles de rareza: común, raro, épico y emblemático. Los artículos digitales para coleccionar se pueden utilizar en la plataforma para coleccionar, intercambiar, vender y jugar en juegos que generan recompensas y en los próximos desafíos.

Acerca de Algorand Fundada por el criptógrafo Silvio Micali, ganador del premio Turing, la cadena de bloques de alto rendimiento Layer-1 de Algorand no tiene parangón a la hora de ofrecer tecnologías rápidas, sin fricción e inclusivas a todo el mundo. Algorand está reconfigurando todos los sectores, desde las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi) hasta las economías de los nuevos creadores y mucho más. Con un compromiso extraordinario con la interoperabilidad y la entrega consistente, su tecnología sostenible impulsa más participación, transparencia y eficiencia para todos. Como tecnología elegida por más de 2000 organizaciones mundiales, el ecosistema Algorand está transformando la próxima generación de productos financieros, protocolos e intercambio de valor. Para más información, visite www.algorand.com.

Acerca de la FIFA El propósito de la FIFA es regir el fútbol y desarrollar el juego en todo el mundo. Desde 2016, la organización está evolucionando rápidamente para ser un organismo que pueda servir con más eficacia nuestro juego en beneficio de todo el mundo. La nueva FIFA está modernizando el fútbol para que sea global, accesible e inclusivo en todos los aspectos. No sólo en uno o dos continentes, sino en todas partes. Bajo la visión de la FIFA de convertir el fútbol en algo verdaderamente global, ayudará a desarrollar el fútbol en todas partes para que haya al menos 50 selecciones nacionales y 50 clubes de todos los continentes que puedan competir al máximo nivel.

Deana Graffeo Weeks Alchemy Media para FIFA+ Collect 646-389-7519 o deana@alchemymedia.co

