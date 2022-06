Comunicado de prensa de Business Wire: Fibocom

Fibocom (código bursátil: 300638), proveedor líder mundial de soluciones inalámbricas de Internet de las cosas (IoT) y módulos de comunicación inalámbricos, anunció una colaboración con Aetina Corporation, el proveedor de GPGPU de alto rendimiento y soluciones de computación de borde e IA, durante la feria Embedded World 2022. Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo aportar capacidades 5G de alta velocidad, extremadamente confiables y de baja latencia, habilitadas por el módulo FM160-EAU, compatible con 5G R16, a la plataforma de computación de borde e IA AN810-XNX de Aetina. De ese modo, se podrá potenciar la robótica, los vehículos aéreos no tripulados, la IoT industrial y la atención médica inteligente, entre otros.

La combinación de la inteligencia artificial y la IoT, denominada AIoT, ha traído consigo nuevas posibilidades para una era de toma de decisiones más inteligente y rápida. El tiempo de reacción casi inmediato que ofrece la AIoT es el resultado de trasladar la potencia de cálculo a los bordes. Basada en NVIDIA Jetson Xavier NX, Aetina AN810-XNX es la plataforma líder en el mundo para la computación de IA de alto rendimiento y eficiencia energética. Esta plataforma de computación de borde es totalmente compatible con el dispositivo M.2 con ranura de extensión, lo que ayuda a los desarrolladores a ampliar la capacidad de comunicación de sus sistemas y la conectividad de E/S de forma flexible y rápida.

La tecnología 5G permite a la AIoT superar la congestión de la transmisión de datos, al tiempo que analiza y aprende de los datos con total precisión. Conforme a los estándares 3GPP Release16 (R16), Fibocom FM160-EAU es un módulo M.2 5G de alto rendimiento compatible con NR Carrier Aggregation (CA), que optimiza la experiencia del usuario 5G con una velocidad ultrarrápida, ampliación de la cobertura, aumento del rendimiento y de la capacidad. Integrado en la plataforma de computación de borde e IA Aetina AN810-XNX, el módulo FM160-EAU ofrece capacidades 5G R16 mejoradas en el borde, lo que permite a las empresas y a la industria beneficiarse de una toma de decisiones inteligente y autónoma.

En el futuro, Fibocom y Aetina afianzarán su relación, optimizando las soluciones de computación de borde e IA basadas en la plataforma Nvidia Jetson AGX Orin con un módulo 5G de alto rendimiento que cuenta con los estándares 3GPP más recientes. En colaboración con los socios de la industria, Fibocom y Aetina se comprometen a mejorar el desarrollo de 5G AIoT.

"Aetina lleva años creando una amplia y sólida red de ecosistemas en la industria global de la IA en el borde", declaró Austin Lin, jefe de la División Productos de la Serie Jetson de Aetina. "Con esta asociación con Fibocom beneficiamos a nuestros clientes con su creciente demanda de desarrollo de plataformas de IA confiables con conectividad en tiempo real en el borde".

"Nuestra colaboración con Aetina es reflejo del compromiso de Fibocom con la construcción del mundo de la AIoT", afirmó Simon Tao, director general del Departamento de Gestión de Productos MBB de Fibocom. "Al llevar las capacidades 5G al borde, la AIoT puede cumplir toda la promesa de su potencial, lo que abrirá una nueva era de conectividad masiva que revolucionará la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos".

Acerca de Aetina

Aetina Corporation, una compañía fundada en 2012 en Taipéi (Taiwán), es un proveedor líder de GPGPU de alto rendimiento y soluciones de computación de inteligencia artificial en el borde de Jetson para aplicaciones integradas. Concentrados en el mercado industrial, proporcionamos componentes industriales y servicios de longevidad, además de ser integradores en el mercado de la AIoT, con lo que resolvemos los problemas de los clientes ofreciéndoles soluciones de GPU inteligentes, innovadoras y seguras que satisfacen sus necesidades.

Acerca de Fibocom

Fibocom es un proveedor global líder de soluciones y módulos de comunicación inalámbrica en el sector de la IoT (Internet de las cosas), además de ser el primer proveedor de módulos inalámbricos de China en cotizar en bolsa (código de valores: 300638). Ofrecemos soluciones de comunicación de extremo a extremo para operadores de telecomunicaciones, fabricantes de equipos de IoT e integradores de sistemas de IoT. Con una amplia experiencia y más de dos décadas en el ámbito de la tecnología de comunicación M2M e IoT, tenemos la capacidad de desarrollar, de manera totalmente independiente, módulos de comunicación inalámbrica de alto rendimiento 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, automotrices, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, GNSS, etc. Además de proporcionar soluciones de comunicación de IoT confiables, cómodas, seguras e inteligentes para casi todas las industrias verticales, contamos con las herramientas para personalizar los módulos de IoT más eficientes y óptimos de acuerdo con requisitos especiales.

