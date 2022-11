Comunicado de prensa de Business Wire: Ferrer

El laboratorio farmacéutico Ferrer ha sido reconocido en Chile como un "excelente lugar para trabajar". La filial chilena de la farmacéutica española ha recibido la Certificación de la consultora Great Place to Work®, líder en clima y cultura organizacional. La consultora tiene como propósito apoyar a las organizaciones a identificar, crear y sostener Grandes Lugares para Trabajar a través del desarrollo de Culturas de Confianza.

Tras un diagnóstico del clima de la organización, que incluye la contestación de un cuestionario global por parte de las personas que trabajan en Ferrer en Chile, la compañía ha logrado la Certificación que acredita que es una empresa "con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener a los mejores profesionales". En este sentido, la plantilla de Ferrer en Chile ha manifestado que la compañía cumple satisfactoriamente las necesidades de sus profesionales, según los resultados de la encuesta.

Además, entre los aspectos más valorados por todos los profesionales de la compañía, están la ética y la transparencia de la empresa, el orgullo de pertenencia generado por el propósito de Ferrer de generar un impacto positivo en la sociedad, así como el trato justo, independientemente de la edad, la raza, el sexo o la orientación sexual. De hecho, Ferrer cuenta en Chile con un equipo compuesto por un 49% de mujeres. También destaca la valoración de Ferrer como una empresa acogedora, donde la colaboración y la inclusividad prevalecen.

La Certificación de Ferrer en Chile llega tras impulsar fuertemente un cambio cultural basado en la confianza, la responsabilidad y el bienestar integral de sus equipos, apostando por un entorno de trabajo respetuoso, ético e inclusivo para fomentar el desarrollo personal y profesional de manera justa e igualitaria. Este cambio cultural se ha desarrollado a través del pilar estratégico Great People,que completa la estrategia corporativa de Ferrer hacia el impacto positivo junto con los pilares Social Justice, para contribuir a una sociedad más justa y equitativa, y Liveable Planet, orientado a la protección del medioambiente.

"Nuestra Certificación como Great Place to Work® es un reconocimiento a la labor desarrollada por todo el equipo de Ferrer para avanzar en nuestra transformación cultural como empresa. A día de hoy, Ferrer promueve una cultura centrada en las personas, basada en la confianza y en la responsabilidad, para impulsar su talento y empoderarlas como activistas de nuestro propósito de generar un impacto positivo en la sociedad. Esto no solo es importante internamente, sino que también significa una nueva manera de estar en el mundo, como compañía que genera valor para la creación de una sociedad mejor", ha destacado Pierina Rossetti, Country Manager de Ferrer Chile.

Sobre Ferrer

En Ferrer generamos un impacto positivo en la sociedad y cumplimos con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial, en todos los territorios donde tenemos presencia directa. Por eso, desde 2022, somos una Empresa B Corp y estamos certificados como Great Place to Work.

Para poder llevar a cabo nuestro propósito, ofrecemos soluciones terapéuticas transformadoras, con un creciente enfoque en las enfermedades pulmonares vasculares e intersticiales y en los trastornos neurológicos.

Nacimos en Barcelona en 1959, nuestros productos están presentes en más de un centenar de países y contamos con un equipo de más de 1.800 personas. Profesionales a quienes empoderamos y acompañamos en su aprendizaje y bienestar para que sientan orgullo de trabajar en nuestra compañía.

Somos Ferrer. Ferrer for good.www.ferrer.com

Sobre Great Place to Work®

Great Place To Work® es una firma global de investigación, consultoría y formación que se encuentra en más de 93 países. Lleva más de 30 años trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, construir y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005752/es/

Contacto

Más información:

Ferrer Nick Russell nrussell@ferrer.com +34 619 958 740

LLYC ferrer@llorenteycuenca.com Tel.: 932 172 217

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.