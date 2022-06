Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la plataforma tecnológica de atomización más emblemática de SMOORE, el mayor fabricante de productos de vapeo del mundo1, se ha unido al proyecto denominado Divulgación de Carbono (Carbon Disclosure Project, CDP), como parte de las actividades de su casa matriz.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220620005187/es/

(Photo: Business Wire)

Como organización independiente y sin fines de lucro, el proyecto CDP gestiona un sistema de divulgación global y un registro para la presentación de informes medioambientales por parte de empresas, municipios y organizaciones de todo el mundo. Por su parte, FEELM medirá, gestionará y divulgará periódicamente sus datos de impacto medioambiental al CDP a través de SMOORE, como parte de la iniciativa global para mitigar el cambio climático.

En 2021, más de 680 instituciones financieras, cuyo volumen de activos supera los 130 billones de dólares, apoyaron la petición del CDP de compartir datos, mientras que más de 13 000 empresas, que representan el 64 % del capital de mercado mundial, divulgaron información a través de la base de datos del CDP. Este sistema de puntuación goza de reconocimiento y es la herramienta de referencia para que las partes interesadas evalúen las acciones sostenibles de las empresas, los datos de impacto ambiental, la transparencia y la credibilidad.

En mayo de 2022, FEELM anunció su compromiso de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Para ello, elaboró un plan estratégico ejecutivo que incluye la introducción de soluciones tecnológicas de vapeo con cero emisiones de carbono, la adopción de materiales y envases ecológicos, el apoyo a la cadena de suministro global en la descarbonización y la activación del programa de reciclaje de cartuchos y dispositivos de vapeo con los clientes.

Sumarse al CDP es un paso crucial en el camino de la FEELM hacia la consecución de los objetivos de cero emisiones, y permite a los inversores y demás partes interesadas evaluar y examinar las actividades empresariales.

Sofia Luo, directora de marketing de la División Negocios de FEELM, afirmó:

"La neutralidad en carbono representa un aspecto importante de nuestro plan estratégico integrado de ESG, ya que contribuye a acelerar la transformación de nuestro negocio. Por ello, FEELM sigue las medidas y el plan de trabajo descritos en el "Corporate Net-zero Pathway" publicado por la ONU en 2021. FEELM seguirá adelante con su compromiso de cumplir con las normas de la ONU, divulgar la información de forma transparente y aceptar el escrutinio de las organizaciones internacionales y del público. Todo ello nos permitirá alcanzar nuestra visión de desarrollar una economía ecológica y baja en carbono".

FEELM se une a las principales empresas de vapeo/tabaco del mundo (British American Tobacco, Phillip Morris International y Japan Tobacco International) que han recibido la puntuación del CDP. Esto demuestra, una vez más, el compromiso de la industria mundial del vapeo con la reducción del impacto ambiental y la mejora de la transparencia.

Para obtener más información o para consultas de periodistas, comuníquese con Tommy Gilchrist en el 0044 7388 110 679 o a través de tommy@davidroach.co.uk.

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOOREes el mayor fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8 % del total de la cuota de mercado global, en 2021.Su cuota de mercado global es mayor que la suma de los que figuran del puesto 2 al 5.

1En términos de ingresos, con un 16,5 % de la cuota de mercado total, en 2019. Fuente: Frost & Sullivan.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220620005187/es/

Contacto

Claire Dong Correo electrónico: miao.dong@smooretech.com Teléfono: (86) 13978192222

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.