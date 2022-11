Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la plataforma tecnológica de atomización insignia de SMOORE, el mayor fabricante de vapeadores en el mundo, tuvo el placer de que su director de la división europea, Echo Liu, pronunciara un discurso de apertura en el Foro de la Industria del Vapeo de UKVIA.

Echo presenting a speech at the UKVIA. (Photo: Business Wire)

En su discurso ante los 300 delegados de la mayor conferencia del Reino Unido dedicada al vapeo entre empresas, Echo Liu reiteró la creencia de la FEELM de que la innovación es la clave del éxito futuro de la industria: encontrar soluciones a los principales desafíos de la satisfacción del cliente, la reducción de daños y el cambio climático. Los puntos más destacados de su discurso fueron:

"Según cualquier criterio (sabor, gusto, ruido o incluso reducción de daños) nuestra bobina de cerámica de propiedad exclusiva de FEELM ha revolucionado el rendimiento de los productos de nuestros clientes.FEELM Max, la primera solución de cápsulas desechables con bobina de cerámica en el mundo, introduce una serie de innovaciones revolucionarias, como un 25% más de caladas con el mismo volumen de e-líquido (líquido para vapear) que otras tecnologías de bobina. También resuelve problemas como el sabor inconsistente y la combustión seca que se ven comúnmente en otros productos desechables. Gracias al control de salida constante y a la tecnología de propiedad exclusiva de Flavour-Lock que adopta FEELM Max, hemos logrado una consistencia de sabor superior al 95% y un vapor 30% más suave. Creemos que FEELM Max está llevando la experiencia del vapeo al siguiente nivel, ya que nuestra reducción de daños supera a los productos desechables convencionales en un 46%".

Además, la boquilla semitranslúcida que FEELM Max ha incorporado recientemente permite a nuestros usuarios comprobar su volumen de e-líquido en todo momento.

"Además de nuestros 14 centros de I+D en todo el mundo, recientemente hemos abierto el primer laboratorio de pruebas con estándares PMTA en China para ayudar a nuestros socios de marca a mejorar su entrada en el mercado estadounidense y completar su proceso de solicitud con mayor facilidad, aprovechando el éxito de nuestro cliente Njoy, el primer sistema de vapeo cerrado que recibió la aprobación PMTA en los Estados Unidos".

"Dada la continua y creciente atención a las cuestiones ESG por parte de nuestros clientes y sus consumidores, también estamos trabajando en una gama de productos fabricados con materiales ecológicos. Nuestro objetivo es mejorar la reciclabilidad y desarrollar productos biodegradables que puedan descomponerse de forma natural. Impulsada por la última tecnología de bobinas de cerámicas de FEELM, nuestra nueva "Serie ecológica" está liderando el camino. Las baterías pueden desmontarse con facilidad para que los usuarios las reciclen, mientras que otros componentes pueden descomponerse fácilmente. Todo ello contribuye a reducir nuestra huella de carbono, al tiempo que satisface las necesidades de nuestros clientes con conciencia ecológica, y de sus clientes. Esto también es una prueba de cómo nos atenemos a nuestra misión: la atomización hace la vida mejor".

Para terminar, Echo Liu dio la bienvenida a la primera evaluación del impacto económico de la industria del vapeo realizada por UKVIA, que FEELM espera que demuestre la importancia de la industria para la economía del Reino Unido y la mejora de la salud pública de la nación al motivar a más fumadores a cambiar.

