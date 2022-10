Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la plataforma tecnológica de atomización insignia de SMOORE, el mayor fabricante de vapeadores en el mundo, participó en el foro anual Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) en Washington D.C., y defendió la importancia del sector que impulsa continuamente las mejoras y las eficiencias, más que quedarse de pie.

La industria de la nicotina está innovando a un ritmo vertiginoso para ayudar a crear un mundo más sostenible a través de la investigación científica y el desarrollo de nuevos productos. Como participante en un debate de mesa redonda titulado "Productos: innovación para el mañana", el científico jefe del Instituto de Investigación Americano de SMOORE, Dr. Shi, analizó ante una audiencia de varios cientos de personas el rumbo innovador que su empresa está tomando con los nuevos productos de vapeo.

SMOORE ha establecido 14 institutos básicos de investigación en todo el mundo, solicitó más de 4300 patentes y empleó a más de 1200 expertos en el área de I+D para promover la innovación permanente. En términos de seguridad, SMOORE ha generado un sistema de pruebas único según la Directiva de la UE sobre productos del tabaco y un laboratorio de análisis para la solicitud de introducción al mercado de productos del tabaco en EE. UU. (Premarket Tobacco Product Application, PMTA). Como resultado, FEELM no solo se ha convertido en el proveedor de tecnología que ayuda a la mayoría de las marcas de clientes a aprobar las PMTA en el mundo, sino también que ha logrado grandes innovaciones en cuanto a la seguridad del producto y la eficiencia de gestión de la nicotina.

El Dr. Shi habló bastante sobre estas innovaciones y desarrollos de productos, específicamente, en el contexto de la reducción de daños del tabaco y expresó:

"Cada vez más y más organismos gubernamentales y organizaciones de interés público están preocupados por los riesgos en la salud pública de la adicción a la nicotina; ese es uno de los rumbos de nuestra innovación en tecnología.

A través de nuestra investigación, esperamos explorar la 'gran satisfacción con baja nicotina' de los cigarrillos electrónicos".

Además, una gran parte de los debates llevados a cabo en el GTNF fue en torno a temas ambientales y un impulso hacia una industria sostenible. En mayo, FEELM presentó su objetivo de cero emisiones netas, que apunta a ser neutra en las emisiones de carbono para 2050. Como proveedor de fabricantes de vapeo, este año FEELM lanzó su solución FEELM Max, la primera cápsula de vapeo desechable de bobinas de cerámica del mundo que permite a los consumidores disfrutar de más pitadas con un mejor sabor, un gusto más suave y una mejora en la consistencia.

Además, la fábrica totalmente automática de FEELM se está modernizando y será reconstruida como una gran fábrica ecológica en el futuro. Esto reducirá ampliamente las emisiones de carbono en el proceso de producción y ayudará a nuestros clientes a reducir parte de la huella de carbono de sus productos antes de lanzarlos al mercado.

En el GTNF, FEELM ha ganado el premio Golden Leaf Award por el "producto nuevo más prometedor". Al hablar en la ceremonia de entrega de premios, el Dr. Shi expresó: "muchas gracias a nuestros socios en el sector por su apoyo y confianza desde que FEELM se introdujo al mercado por primera vez y por su apoyo continuo durante estos años. Nos esforzaremos por trabajar con los socios para brindar la mejor tecnología y productos a los consumidores adecuados en la trayectoria que tenemos por delante".

Acerca de GTNF:

El Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) es el foro anual líder en el mundo que debate el futuro de las industrias del tabaco y la nicotina. Se fundó sobre la base de que a través del diálogo dinámico y las perspectivas en expansión que el foro promueve, de manera conjunta, le damos forma genuina al futuro. Desde su lanzamiento en Río de Janeiro en 2008 hasta la fecha, el GTNF se ha convertido en el intercambio global de opiniones e ideas entre los expertos en salud pública, representantes gubernamentales, la industria y los inversores. En los últimos tres días, los gigantes globales del tabaco, tales como British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI) y Altria también participaron en el evento y presentaron sus opiniones.

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el principal fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8 % del total de la cuota de mercado mundial en 2021. Su cuota de mercado mundial supera la participación de las empresas que ocupan los puestos n.º 2 al n.º 5.

