Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la marca insignia de tecnología de atomización propiedad de SMOORE, ha publicado hoy su plan "Race to Zero" y su programa de acción para lograr la neutralidad en carbono. Es un plan que adelanta el objetivo de FEELM de conseguir cero emisiones de carbono netas para 2050 en sus actividades de producción directa y en la energía adquirida por vía indirecta (alcance 1 y 2). Simultáneamente, FEELM se compromete a que las energías renovables representen el 30 % de su consumo energético total en 2030.

Al ser una de las primeras marcas chinas de tecnología de atomización en comprometerse con la neutralidad de carbono, FEELM asume la responsabilidad de alcanzar el nivel cero en toda la cadena de suministro y en la vida útil del producto mediante el desarrollo de modelos sostenibles, la mejora de la eficiencia energética con la producción automatizada, el apoyo a la cadena de suministro en la descarbonización y un mayor uso de energías renovables y materiales ecológicos.

FEELM, que es el mayor proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo, tiene mucho que ver con la cadena de suministro global del vapeo. En primer lugar, proporciona a millones de consumidores de todo el mundo una experiencia de producto de máxima calidad gracias a su asociación con marcas de vapeo de todo el mundo. Por otra parte, FEELM ha liderado una revolución sostenible en la cadena de suministro.

Liderazgo en sostenibilidad mediante la introducción de soluciones de la serie FUTURE

FEELM ha liderado las innovaciones en materia de sostenibilidad y productos ecológicos, lo que constituye el principal motor de la industria para lograr la neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono. Con el compromiso de ofrecer a los clientes de todo el mundo tecnologías con cero emisiones de carbono, FEELM ha introducido las soluciones de la serie FUTURE, que se caracterizan por ser reciclables, desmontables, biodegradables y por tener un diseño minimalista.

FEELM es pionero ya desde 2019 por una serie de soluciones ecológicas de vapeo. Por ejemplo, ha ganado el premio "iF Design Award 2020" por su cigarrillo electrónico de papel desechable, que consiste en un tubo de papel compuesto en espiral que mejora la tasa de degradabilidad hasta aproximadamente el 76 % del volumen total, en comparación con el plástico utilizado en los productos de vapeo tradicionales.

Además,FEELM tiene previsto presentar otro cigarrillo electrónico desechable sin nicotina y totalmente ecológico en la feria "Vaper Expo UK 2022" a finales de mayo. Este producto ha sido galardonado con el "Red Dot Awards for Product Design 2022". En su estructura externa está compuesto por papel de aluminio reciclable y reutilizable. Tiene el aspecto de una bolsa de papel de aluminio y sirve a su vez de envoltorio, de ahí la reducción de los materiales de embalaje.

Apoyo a la cadena de suministro global en la descarbonización

Más allá del desarrollo de productos sostenibles, FEELM se ha asociado con sus proveedores para diseñar y fomentar la utilización de materiales biodegradables y optimizar la gestión del consumo de agua, electricidad y gas. FEELM también trabaja con clientes de todo el mundo para promover el reciclaje y la reutilización, con el fin de buscar un camino viable hacia la neutralidad en carbono para la vida útil del producto y la cadena de suministro.

Como fabricante concientizado con el medio ambiente, FEELM ha apoyado a las marcas de vapeo de todo el mundo en la reducción de la huella de carbono y ha propiciado que nuestros clientes alcancen la neutralidad en carbono en 2050, eliminando los envases de plástico innecesarios. Por ejemplo, FEELM suprimió los plásticos de un solo uso de los envases de uno de sus principales clientes. Tras eliminar los tapones de silicona de las cápsulas de e-líquido, sustituyó todos los envases de plástico de las bandejas por una alternativa de celulosa. En 2020, FEELM ya había ayudado a este cliente a ahorrar más de 100 toneladas de plásticos desechables, lo que equivale a 4 millones de botellas de plástico.

Hasta la fecha, China ha concentrado cerca del 90 % de la producción mundial de productos de vapeo. Como el mayor proveedor de soluciones de sistemas cerrados para vapeo del mundo, FEELM se dedica a facilitar la neutralidad en carbono de toda la cadena de suministro. Para ello, ha explorado, junto con sus socios, soluciones innovadoras y personalizadas para la reducción de las emisiones de carbono, que abarcan todo el círculo, desde el suministro de materias primas, el diseño de productos, la producción y el consumo hasta el reciclaje y la reutilización.

FEELM ha implementado una serie de líneas de producción automatizadas para optimizar la eficiencia energética. Según sus procedimientos internos de control de gases de efecto invernadero y de gestión del agua, las emisiones de estos gases y el consumo de agua de FEELM han disminuido un 16 % y un 9,4 % interanual en 2021, respectivamente. Por ejemplo, una de las fábricas automáticas de FEELM ha ahorrado 2,298 millones de kilovatios de electricidad, lo que equivale a una reducción de 601 toneladas de emisiones de carbono en 2021.

Cumplir las normas internacionales y aumentar la transparencia de la gestión del carbono

Con el objetivo de que el 30 % del consumo total de energía proceda de fuentes renovables para 2030, FEELM también adopta como referencia las normas de organizaciones internacionales. En 2022, la FEELM ha introducido las normas del Proyecto de Divulgación de Carbono (Carbon Disclosure Project, CDP) en su funcionamiento y producción. Con vistas al futuro, FEELM tiene previsto establecer objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, sometiéndose a la iniciativa "Science Based Targets" (SBTi).

La iniciativa SBTi fue creada en 2015 por el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute, WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature, WWF). Hasta el 11 de mayo de 2022, se han sumado a la iniciativa 2466 empresas de más de 70 países y regiones, incluidas 152 empresas chinas y una quinta parte de las empresas de Forbes 500.

"Como pioneros en la globalización de la industria china del vapeo, FEELM ha aprovechado todas las ventajas de su cadena de suministro y la I+D fundamental para reducir su huella de carbono. Dado que China se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para el año 2060, FEELM está dispuesta a cumplir su compromiso con la industria china del vapeo. Nuestra finalidad es explorar un modelo de desarrollo más bajo en emisiones de carbono, más verde y más sostenible con tecnologías de vanguardia", declaró Frank Han, vicepresidente sénior de SMOORE y presidente de FEELM.

Para avanzar, FEELM seguirá reduciendo la huella de carbono de los productos de vapeo mediante la promoción de la I+D y la aplicación de tecnologías verdes innovadoras y materiales ecológicos. En colaboración con proveedores y clientes, FEELM también se compromete a explorar y desarrollar el mecanismo de reciclaje y reutilización de los cartuchos de vapeo, para así desempeñar un papel más importante en la descarbonización de esta industria.

