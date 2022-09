Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la plataforma tecnológica de atomización insignia de SMOORE, el mayor fabricante de vapeadores en el mundo, ganó el premio Golden Leaf a la "Innovación más prometedora" en el Foro Mundial del Tabaco y la Nicotina (GTNF) de 2022, celebrado en Washington.

GTNF event site (Photo: Business Wire)

"Utilizando la tecnología de bobina de cerámica actualizada de FEELM, el FEELM Max ofrece una consistencia de sabor mejorada, más pitadas y una reducción de la aspereza gracias a las partículas de aerosol más pequeñas. Y lo que es más importante, el FEELM Max ofrece una mayor posibilidad de reducción de daños", anunció el organizador del GTNF en la ceremonia de entrega de premios.

Hace cuatro años, FEELM tech ganó el premio Golden Leaf. Y cuatro años después, FEELM Max volvió a ganar el premio Golden Leaf, que es también el segundo premio mundial de FEELM Max este año, después de ganar el premio Red Dot.

El premio Golden Leaf es uno de los premios más prestigiosos del sector y está diseñado para reconocer a las empresas y marcas que han hecho contribuciones destacadas a la industria mundial del tabaco y la nicotina. El premio a la "Innovación más prometedora" estaba abierto a las empresas que lanzan nuevas tecnologías y productos, y se juzgó en función de la innovación en el diseño y la eficiencia de la producción futura proyectada.

En su intervención en la ceremonia de entrega de premios, el Dr. Shi, científico jefe del Instituto de Investigación Americano de SMOORE, expresó:

"Tenemos una larga y extensa cartera de tecnologías innovadoras para mejorar la experiencia del producto, y estamos encantados de que FEELM Max haya ganado, y de que nuestros esfuerzos hayan sido reconocidos por expertos de la industria mundial".

El nuevo premio de hoy representa otro hito en la continua evolución de la tecnología de FEELM. Con nuevos materiales, microestructuras y procesos, la tecnología de FEELM Max establece un nuevo listón en la reducción de daños y la mejora del rendimiento de los productos. Es un ejemplo de la misión de la empresa matriz Smoore International: innovación para un mejor bienestar, lo que se relaciona bien con el tema de esta conferencia "Ciencia, tecnología e innovación que impulsan la transformación".

Según la evaluación de los expertos del sector, la tecnología de FEELM Max tiene la posibilidad de llevar la calidad asociada a los productos de vapeo reutilizables al mercado de los desechables. Como primera solución de atomización desechable en el mundo con un núcleo de cerámica, el FEELM Max se basa en su innovación tecnológica subyacente para superar la solución tradicional de núcleo de algodón. Proporciona productos desechables con "mejor sabor, más pitadas y mayor consistencia".

Las soluciones de un solo uso de FEELM se venden ya en países en todo el mundo, incluso en las principales economías, como Estados Unidos y Reino Unido. El informe financiero provisional de SMOORE para 2022 mostró que los ingresos de los productos desechables en el primer semestre del año alcanzaron los 319 millones de yuanes, un 234,5% más que en el mismo período del año anterior.

Además de redefinir los productos con la innovación tecnológica y crear una mejor experiencia de vapeo, el FEELM Max también tiene como objetivo tener una huella de carbono más baja que los productos comparables mediante la introducción de una serie de soluciones técnicas ecológicas y sostenibles que abarcan el embalaje, los materiales y la producción.

Los premios GTNF de 2020 y 2021 se habían pospuesto para el 2022 debido a la pandemia de la COVID-19, por lo que la competición fue más intensa que nunca. Los ganadores representaron las innovaciones del sector en los últimos tres años, por lo que FEELM se siente aún más orgullosa de haber ganado este premio.

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el principal fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8% del total de la cuota de mercado mundial en 2021. Su cuota de mercado mundial supera la participación de las empresas que ocupan los puestos n.º 2 al n.º 5.

